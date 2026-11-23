Студенческая команда Enactus CUK университета Coventry University Kazakhstan в Астане удостоилась награды Best Human-Centered Solution («Лучшее решение, учитывающее потребности людей») на международном конкурсе Enactus World Cup 2026, который прошел в бразильском Сан-Паулу. Это первая международная награда в истории университета.

На конкурсе свои проекты представили студенческие команды из более чем 30 стран. Enactus CUK выступила от имени Казахстана в лиге Early-Stage League, где оценивались проекты на ранней стадии развития.

Студенты представили жюри проект Nomad Onim, разработанный для фермеров. Он объединяет образовательную платформу для развития предпринимательских навыков и канал онлайн-продаж натуральной продукции. Инициатива направлена на поддержку местных производителей и расширение возможностей сбыта их продукции. Проект был разработан при поддержке Harvest Group и AitasGroup.

«Жюри высоко оценило работу наших студентов. Эта награда стала признанием их вклада в развитие молодежного предпринимательства в аграрном секторе», – отметил президент Coventry University Kazakhstan Мирас Дауленов.

По словам руководителя отдела поддержки и обслуживания студентов университета Манджу Этертон, команда работала над проектом Nomad Onim два года.

«Я лично убедилась в том, что студенты стремятся внести вклад в развитие Казахстана», – сказала Манджу Этертон.