Студент Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова Жигер Алматай завоевал золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу среди профессионалов. Выступая за сборную Казахстана, он одержал победу в весовой категории до 85 кг среди обладателей коричневых поясов.

Чемпионат Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship 2026 прошел с 19 по 21 ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Спортсмены соревновались в категориях, сформированных с учетом веса и уровня пояса.

Жигер Алматай учится в группе С-23-1 архитектурно-строительного факультета университета. Двумя месяцами ранее он завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии в Абу-Даби, где выступал в той же весовой категории среди обладателей коричневых поясов.

Ранее спортсмен побеждал и на международных молодежных соревнованиях. В 2025 году Жигер Алматай выиграл чемпионат Азии среди спортсменов до 21 года в весовой категории до 77 кг. В том же году он стал чемпионом мира в этой возрастной и весовой категории.

Среди достижений Жигера Алматая также золотая медаль VI Игр исламской солидарности, прошедших в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финальном поединке казахстанец победил представителя Объединенных Арабских Эмиратов Махди Алулаки.