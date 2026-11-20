Студентка четвертого курса Кызылординского университета имени Коркыт ата Балауса Мусабек разработала технологию производства тротуарной плитки с использованием золы теплоэлектроцентрали и гравийного песка месторождения Тасбогет.

Цель исследования – снизить себестоимость строительного материала и нагрузку на окружающую среду за счет повторного использования промышленных отходов и рационального применения местного сырья. Научный руководитель проекта – PhD Гульнур Жакыпова.

Для оценки свойств материала исследователи провели 45 циклов лабораторных испытаний и изучили микроструктуру образцов. Прочность плитки нового состава на сжатие достигла 75,42 МПа, что примерно на 23% выше показателя контрольных образцов. Испытания также показали, что новая плитка поглощает меньше воды и обладает большей стойкостью к истиранию. Морозостойкость материала исследователи оценили на уровне F300.

По расчетам авторов проекта, применение новой технологии позволит снизить себестоимость одного кубического метра плитки с 47 238 до 41 328 тенге. Экономия составит 5 910 тенге на кубометр. При годовом объеме производства 10 тыс. кубометров расчетная экономия достигнет 59,1 млн тенге.

Плитку, изготовленную по новой технологии, уложили во дворе жилого дома для испытаний в реальных условиях эксплуатации. За период наблюдения на ее поверхности не обнаружили видимых трещин и сколов.

Сейчас ведется подготовка к внедрению технологии в производство. На следующем этапе планируется провести дополнительную экологическую экспертизу для оценки вероятности вымывания вредных элементов из материала, испытать плитку в производственных условиях и запустить специализированную линию по ее выпуску.