В Ualikhanov University в рамках «Чтений Смагула Садвакасова» состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Наука и бизнес: инновации в производстве». Ученые представили исследования по переработке минерального сырья и промышленных отходов, применению искусственного интеллекта в производстве и развитию точного земледелия. Участники обсудили, как использовать результаты этих исследований на предприятиях и какие перспективы открываются для коммерциализации научных разработок.

Конференцию организовал Агротехнический институт имени Смагула Садвакасова Ualikhanov University. Она объединила ученых, преподавателей, докторантов и молодых исследователей из университетов и научно-исследовательских организаций Казахстана, Германии, Турции, Эфиопии и других стран.

Открывая конференцию, ректор Марат Сырлыбаев отметил, что идеи Смагула Садвакасова о развитии национальной промышленности и образования сохраняют актуальность для научно-технологического развития Казахстана. Ректор подчеркнул важность сотрудничества университетов с предприятиями во внедрении научных разработок и расширения международных исследовательских связей.

На пленарном заседании с докладами выступили Мартин Рудольф (Германия), Октай Шахбаз (Турция), Йоханнес Дугума (Эфиопия), а также казахстанские исследователи Абильжан Хусаинов, Жанмырза Нурмаганбетов, Акылбек Бейсеков, Галымтай Тулепбергенов и Айдын Сабитов. Наряду с прикладными исследованиями участники рассмотрели вклад государственного и общественного деятеля Смагула Садвакасова в становление национальной государственности и развитие экономики Казахстана.

Научная дискуссия продолжилась в четырех тематических секциях. На заседаниях, посвященных инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям, а также информационно-коммуникационным технологиям, исследователи обсудили цифровизацию производства, применение искусственного интеллекта в инженерных процессах и новые технологические решения для строительства.

В секции сельского хозяйства и биоресурсов основное внимание уделили методам точного земледелия, повышению продуктивности сельского хозяйства и сохранению плодородия почв. В рамках секции экологии и экономики природопользования ученые рассмотрели способы переработки отходов, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности производства.