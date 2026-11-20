17-18 ноября в Астане на площадках Международного центра искусственного интеллекта Alem AI и Qazaq AI Research University прошла региональная конференция CASIB, посвященная развитию международного сотрудничества в сфере науки, исследований и инноваций. Мероприятие организовано Бюро устойчивых инноваций Центральной Азии (CASIB), представительством Университета имени Мартина Лютера в Галле-Виттенберге в Казахстане совместно с Astana Hub при поддержке Министерства науки и высшего образования РК.

Конференция объединила ученых из Германии и стран Центральной Азии, представителей научных фондов, международных организаций, высших учебных заведений и бизнеса. Основная цель мероприятия – расширение международного научного сотрудничества, внедрение результатов исследований в практику и развитие совместных инновационных проектов, направленных на решение актуальных задач региона.

На открытии конференции выступили представители Посольства Федеративной Республики Германия в Казахстане, Федерального министерства исследований, технологий и космоса Германии (BMFTR), Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, а также заместитель председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Ренат Елшибеков.

В рамках программы мероприятия были представлены научные проекты, финансируемые Федеральным министерством исследований, технологий и космоса Германии (BMFTR), Немецким научно-исследовательским обществом (DFG) и Европейским союзом. Исследования охватывают вопросы эффективного использования водных ресурсов, улучшения качества почв, развития сельского хозяйства, повышения климатической устойчивости городов и цифрового здравоохранения.

Особое внимание в ходе конференции было уделено развитию международных научных альянсов и поддержке молодых ученых. Участники обсудили возможности получения научных грантов, прохождения международных стажировок и участия в совместных исследовательских проектах. Кроме того, предусмотрено подписание меморандума о сотрудничестве между Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) и его партнерами в Центральной Азии.

17 ноября участники совместно с Astana Hub ознакомились с инфраструктурой Международного центра искусственного интеллекта Alem AI. В частности, были представлены возможности Talent Lab, лабораторий искусственного интеллекта и Hardware & Robotics Lab, а также условия для развития научных разработок и реализации технологических проектов.

18 ноября на базе Qazaq AI Research University был организован практический семинар, посвященный коммерциализации результатов научных исследований и их внедрению в реальный сектор экономики. В нем приняли участие представители Института Fraunhofer IPK, Германской внешнеторговой палаты в Центральной Азии (AHK), а также университетов Германии и стран Центральной Азии.

Кроме того, Немецкое научно-исследовательское общество (DFG) провело встречу в формате Science Café и семинар, посвященные механизмам финансирования научных проектов в регионе и возможностям участия в международных грантовых программах.

Региональная конференция CASIB стала важной площадкой для укрепления научных связей между Германией и странами Центральной Азии, развития международных исследовательских проектов, коммерциализации научных результатов и расширения возможностей для молодых исследователей.