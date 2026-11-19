Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан проводит системную работу по повышению доступности высшего образования, укреплению научного потенциала и расширению международного партнёрства. Эта работа осуществляется совместно с высшими учебными заведениями и научными организациями.

За 2019–2026 годы выделено 655,7 тысячи государственных образовательных грантов. Студенческие стипендии увеличены в 2,5 раза. Введено в эксплуатацию 281 новое студенческое общежитие на 72 125 мест.

В стране действуют 33 филиала зарубежных университетов, где по 144 образовательным программам обучаются более 12 тысяч студентов. Четыре казахстанских вуза открыли филиалы за рубежом. Всего в Казахстане получают образование около 41 тысячи иностранных студентов из 92 стран.

Укрепляются позиции казахстанских университетов в международных рейтингах. В QS World University Rankings 2027 вошли 18 отечественных вузов, в QS Asia University Rankings 2027 – 51 университет. Три из них представлены в первой сотне лучших университетов Азии. В Times Higher Education World University Rankings 2027 включены 10 казахстанских вузов.

Объём инвестиций в науку вырос более чем втрое. Число молодых учёных увеличилось с 6 227 до 14 423 человек – в 2,3 раза. Обладателями жилья стали 813 молодых учёных. В Глобальном инновационном индексе 2026 года Казахстан поднялся на восемь позиций и занял 73-е место среди 139 экономик.

Расширяется внедрение научных результатов в производство. Селен чистотой 99,5%, полученный по технологии Satbayev University, поставляется на экспорт. В Жетысуском университете применяется технология, позволяющая выращивать до шести поколений пшеницы в год. В Институте ядерной физики в Алматы запущен первый в Центральной Азии симулятор малого модульного реактора SMR-300.

В рамках программы AI-Sana получено 706 тысяч сертификатов и разработано 515 решений на основе искусственного интеллекта. Эти инициативы направлены на укрепление связи образования, науки и производства, подготовку конкурентоспособных специалистов и практическое применение научных разработок.