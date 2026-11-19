Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на III Международном форуме стратегических партнеров в Астане заявил о решении присвоить Южно-Казахстанскому исследовательскому университету имени Мухтара Ауэзова национальный статус. Эта инициатива станет важным шагом в развитии высшего образования и науки на юге страны, а также в укреплении научно-образовательного потенциала Шымкента.

«Мною принято решение присвоить Южно-Казахстанскому университету, носящему имя выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова, статус национального. Университет имени Ауэзова – крупнейший вуз региона, где сегодня получает образование каждый пятый студент мегаполиса. Национальный статус формирует высокую степень ответственности как для самого учебного заведения, так и для профильного ведомства. Поэтому Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова призван стать флагманом качественного образования, оплотом передовой науки и интеллектуальным центром региона», – сказал Президент.

Национальный статус откроет перед университетом новые возможности для развития. Он даст новый импульс наращиванию образовательного и научно-исследовательского потенциала вуза, расширению международных академических связей, внедрению научных разработок в производство и подготовке высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей экономики региона.

Сегодня университет как один из ведущих вузов юга страны вносит вклад в развитие образования, науки и инноваций. Многолетний опыт, сложившиеся научные школы и кадровый потенциал определяют его значимое место в региональной научно-образовательной системе. Кроме того, в Шымкенте реализуется образовательная программа Университета штата Аризона (Arizona State University).

В свете решения Главы государства особое значение приобретают усиление исследовательской деятельности университета, углубление связи между наукой и производством, а также расширение международных образовательных и научных проектов. Эти направления будут способствовать научно-технологическому развитию региона, реализации новых исследовательских инициатив и подготовке конкурентоспособных кадров.

Для Министерства науки и высшего образования РК это решение также повышает ответственность за поддержку становления университета как ведущего центра, сочетающего качественное образование и передовую науку и способствующего интеллектуальному развитию региона.

Присвоение национального статуса – важный этап в развитии научно-образовательного потенциала не только университета имени Мухтара Ауэзова, но и всего южного региона.