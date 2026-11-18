III Международный форум стратегических партнеров продолжил свою работу. В рамках панельной сессии «Будущее высшего образования: наука, инновации и глобальные партнерства» представители зарубежных университетов и научно-образовательных организаций обсудили трансформацию высшего образования, развитие исследовательского сотрудничества и подготовку специалистов для экономики будущего.

Модератором дискуссии выступил генеральный секретарь Международного совета стратегических партнеров (ISPC), профессор, доктор Олгун Чичек. Одной из ключевых тем стали перспективы участия Казахстана в европейских исследовательских инициативах, включая программу Horizon Europe, и взаимодействия с Европейским исследовательским пространством (ERA). Обсуждение было посвящено возможностям расширения научных связей и перехода от локальных исследований к совместным международным проектам.

Особое внимание участники уделили изменению роли университетов: наряду с передачей знаний все большее значение приобретает обучение через исследования. В этой связи были рассмотрены вопросы вовлечения студентов в научную деятельность, развития исследовательских компетенций и формирования навыков, востребованных в экономике будущего.

В сессии приняла участие генеральный директор TUM International Фридерике Хеттингер. Представитель Рурского университета Бохума Елена Реш выступила с докладом «Трансформация экосистемы высшего образования и научных исследований: опыт Рурского университета в построении устойчивых партнерских отношений с Центральной Азией и Южным Кавказом». В докладе был представлен опыт развития долгосрочного межуниверситетского взаимодействия.

К обсуждению также присоединились ректор Сельскохозяйственного университета Фейсалабада Зульфикар Али, профессор факультета ветеринарной медицины Государственного университета Сан-Паулу Хосе Фернандо Гарсия, президент Пекинского фонда развития образования и науки Цуй Шань, ассоциированный профессор факультета ветеринарной медицины Университета Китасато Масару Отиай и президент Сеульского киберуниверситета Ли Ынджу.

Участие представителей университетов и организаций из разных стран позволило рассмотреть развитие высшего образования с учетом различных академических подходов и опыта международного сотрудничества. Центральное место в дискуссии заняли вопросы укрепления связей между образованием, наукой и инновациями, а также выстраивания устойчивых партнерств между университетами.

Программу форума продолжила панельная сессия Times Higher Education. В рейтинге THE World University Rankings 2027 представлены 10 казахстанских университетов – вдвое больше, чем годом ранее. Лучший результат продемонстрировал Nazarbayev University, занявший позицию в диапазоне 376-400 и ставший лидером среди вузов СНГ, Центральной Азии и Кавказа. Впервые в рейтинг вошел Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова. Расширение присутствия отечественных вузов в международном рейтинге отражает укрепление их исследовательского потенциала и развитие международных академических связей.

Обсуждения в рамках форума способствовали обмену опытом и определению перспективных направлений сотрудничества казахстанских вузов с зарубежными партнерами в сфере образования и научных исследований.