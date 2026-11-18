На базе Kozybayev University создадут первый в Центральной Азии Казахстанско-Китайский аграрный научный центр. Инвестиции на первом этапе составят 20 млн долларов (около 9 млрд тенге). Проект отвечает приоритетам, обозначенным Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в интервью агентству «Синьхуа»: технологическая кооперация, трансфер передовых технологий и создание совместных производств.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства сельского хозяйства и акимата Северо-Казахстанской области.

Китайские партнёры почти три года выбирали площадку для проекта, рассматривая Малайзию, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Остановились на Северо-Казахстанской области и Kozybayev University, располагающем необходимой научной и образовательной базой.

«Особо отмечу личную поддержку акима области Гауеза Нурмухамбетова, его внимание к университету и китайским партнёрам, оперативность в решении организационных вопросов. Благодаря этому за несколько месяцев мы прошли путь от соглашения о сотрудничестве в ноябре 2025 года до выделения университету 72,5 гектара земли в апреле 2026-го и первых экспериментальных посевов в мае. В сентябре получили первые результаты.

Это пример того, как взаимодействие университета и региональной власти превращает международные договорённости в реальные инвестиционные проекты», – отметил ректор Kozybayev University Ербол Исакаев.

На территории центра планируется создать научно-исследовательские лаборатории, селекционно-семеноводческий центр, теплицы, учебно-практический комплекс, перерабатывающие и логистические объекты. Основные направления – селекция и адаптация сельхозкультур, испытание современной техники, точное земледелие, искусственный интеллект, водосберегающие технологии и биотехнологии. В перспективе – глубокая переработка продукции, производство удобрений и биопрепаратов, развитие экспорта. Здесь также будут готовить специалистов для АПК.

Проект стал ключевой темой бизнес-форума «Хэнань – Северо-Казахстанская область», проходящего 18-19 ноября. В нём участвуют представители Henan Agricultural Investment Group и более 20 крупных аграрных предприятий провинции Хэнань.

«Сельское хозяйство – одно из самых значимых направлений нашего партнёрства. Объединение природных ресурсов региона с китайскими сортами, технологиями, оборудованием и рынками открывает широкие возможности для совместной работы», – отметил генеральный директор Henan Agricultural Investment Capital Co., Ltd. Чэнь Хуайань.

Стратегия китайского партнёра предусматривает модель «1+2+N»: сеть складских комплексов, два индустриальных парка – научный и агроперерабатывающий – и сервисные платформы в сферах логистики и финансов. В октябре Henan Agricultural Investment Group зарегистрирована в МФЦА.

Практическим итогом форума стало подписание соглашения о создании совместного предприятия с участием китайской инвестиционной компании и Kozybayev University. Следующий этап – формирование инфраструктуры центра и запуск совместных исследований.

Центр станет точкой роста аграрной науки и производства: разработки будут внедряться в хозяйства, технологии – работать на повышение эффективности АПК, а университет – напрямую участвовать в экономическом развитии региона.