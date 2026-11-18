18 ноября в Астане в рамках III Международного форума стратегических партнеров состоялась церемония подписания и обмена документами о сотрудничестве между казахстанскими вузами, зарубежными университетами и организациями. Договоренности охватывают развитие двудипломного образования, академических обменов, научного взаимодействия и подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики.

✔ Одним из ключевых направлений стало расширение совместных образовательных программ. Международный инженерно-технологический университет подписал меморандум с Цзянсуским технологическим университетом о сотрудничестве по программам двойного диплома, а также меморандум с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности.

✔ Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова и Нанкинский университет почты и телекоммуникаций заключили соглашение о реализации двудипломной магистерской программы по направлению «Искусственный интеллект». Кроме того, Карагандинский технический университет, Цзинаньский профессиональный колледж и компания SINOTRUK подписали соглашение и дорожную карту по совместному созданию института «Бань Мо» и реализации совместной образовательной программы.

✔ Документы о создании института «Бань Мо» и реализации соответствующей дорожной карты также подписали Satbayev University, Китайско-ШОСовский центр научно-технического и инновационного сотрудничества, Цзинаньский профессиональный колледж и компания Asia Steel Pipe Corporation. Такое взаимодействие направлено на укрепление связей между образовательными организациями и индустриальными партнерами.

✔ Отдельное место в программе церемонии занял меморандум об участии в создании Казахстанско-Российского консорциума высших учебных заведений в области ядерного образования. Документ объединяет Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и восемь казахстанских вузов: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Satbayev University, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева, Казахский агротехнический исследовательский университет имени С.Сейфуллина, Shakarim University, Astana IT University и Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова.

✔ Ряд договоренностей посвящен расширению академического сотрудничества. Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева подписал меморандумы с Государственным университетом Кампинаса, Сумгаитским государственным университетом и Applied Science Private University. Казахский национальный университет спорта оформил документы о взаимопонимании и международном академическом обмене с Государственным университетом Кампинаса.

✔ SDU University заключил меморандумы о стратегическом сотрудничестве с Биркбеком Лондонского университета и Шэньянским университетом городского строительства, а также меморандум о взаимопонимании с Университетом Сассекса.

✔ Казахский агротехнический исследовательский университет имени С.Сейфуллина расширил партнерство с Государственным университетом Сан-Паулу, Сельскохозяйственным университетом Фейсалабада и Университетом Китасато. Также оформлены договоренности с Aero Next Global Pvt Ltd и трехсторонний меморандум с Forza Roma Pharmaceutical и Sharua Kokshe.

✔ Сотрудничество с Российским химико-технологическим университетом имени Д.И.Менделеева закрепили Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова и Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібекова. Южно-Казахстанская медицинская академия подписала меморандум о взаимопонимании с Applied Science Private University.

✔ Евразийский гуманитарный институт имени А.К.Кусаинова оформил договоренности с тремя индонезийскими вузами – Universitas PGRI Madiun, Universitas Islam Riau и Universitas Singaperbangsa Karawang. Документы охватывают взаимопонимание и сотрудничество в области образования, научных исследований и общественной деятельности.

✔ Казахский национальный женский педагогический университет подписал меморандумы о взаимопонимании с International Cultural Communication Center Malaysia и Global Center for Innovation and Learning (США).

Подписанные документы формируют основу для дальнейшего развития международных партнерств, расширения образовательных возможностей и реализации совместных инициатив казахстанских вузов с зарубежными университетами и организациями.