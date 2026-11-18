В Казахстане инновации закреплены в числе безусловных государственных приоритетов. Новая государственная политика направлена на формирование полноценной национальной инновационной экосистемы, развитие технологического предпринимательства, привлечение частных инвестиций и повышение конкурентоспособности отечественных разработок на международном рынке.

Инновации – стратегический приоритет государства

Образование, наука и инновации закреплены в Конституции Республики Казахстан в качестве приоритетных направлений государственной политики.

В апреле 2026 года создан Совет по развитию инноваций, обеспечивающий координацию ключевых инициатив в этой сфере. Система государственной поддержки охватывает весь инновационный цикл: от научных исследований до коммерциализации разработок и выхода готовой продукции на рынок.

В числе основных инструментов – грантовое финансирование исследований и коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, программно-целевое финансирование, а также централизованное направление средств недропользователей на НИОКР.

Утверждены научные приоритеты на 2026–2028 годы. Одновременно расширяется международное сотрудничество в рамках европейской программы Horizon Europe, в том числе через проект TIBERIUM.

Новая Концепция развития инноваций на 2026–2030 годы

В октябре 2026 года утверждена Концепция развития инноваций на 2026–2030 годы, предусматривающая переход к принципиально новой модели государственной поддержки.

Главное изменение заключается в переходе от финансирования самого процесса к финансированию конкретного технологического и экономического результата.

Новая модель ориентирована на решение реальных технологических задач бизнеса, поддержку разработок на уровнях технологической готовности TRL 4–6 и достижение измеримого социально-экономического эффекта.

Особое внимание уделяется региональной специализации, развитию венчурного рынка, трансферу технологий, управлению интеллектуальной собственностью и формированию компетенций в области искусственного интеллекта.

Таким образом, государственная поддержка будет направлена не только на создание новых разработок, но и на их практическое внедрение, масштабирование производства и выход на внутренние и внешние рынки.

Казахстан улучшил позиции в Global Innovation Index 2026

По итогам Global Innovation Index 2026 Казахстан поднялся сразу на восемь позиций и занял 73-е место среди 139 стран, став лидером Центральной Азии.

Положительная динамика зафиксирована по 46 индикаторам международного рейтинга.

В частности, по показателю экспорта высокотехнологичной продукции Казахстан занял 27-е место, улучшив результат на девять позиций. По показателю сложности производства и экспорта страна поднялась на 29 позиций и заняла 54-е место.

Внутренний уровень инновационной активности достиг 11,9%, а затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составляют 0,16% ВВП.

Достигнутые результаты отражают постепенное укрепление национальной инновационной системы и повышение роли технологического развития в экономике страны.

От рейтинговых показателей – к реальным экономическим результатам

Важнейшей задачей на предстоящий период остается дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры, расширение участия бизнеса в финансировании исследований, поддержка стартапов и технологических компаний, а также повышение доли отечественных разработок в производственных процессах.

Новая Концепция развития инноваций на 2026–2030 годы призвана обеспечить системную связь между наукой, предпринимательством и государством.

Ключевой ориентир – создание условий, при которых научные знания и технологические решения становятся источником новых производств, высокотехнологичных рабочих мест, роста производительности труда и диверсификации национальной экономики.

Улучшение позиций Казахстана в Global Innovation Index подтверждает положительную динамику проводимых преобразований и создает основу для дальнейшего укрепления международной конкурентоспособности страны.