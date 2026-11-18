В Казахстане усиливается интеграция науки с реальным сектором экономики. Приоритетное внимание уделяется прикладным исследованиям, развитию международного научного сотрудничества, созданию инженерно-технологической инфраструктуры и формированию региональных научно-инновационных систем.

Наука и бизнес: от исследовательских идей к промышленным решениям

В 2024–2025 годах проведено 13 научно-технологических сессий с участием более 700 ученых. По их итогам сформированы 17 научно-технических заданий по запросам бизнеса, а также заключены контракты с компанией ERG.

В 2026 году данная практика получила дальнейшее развитие при участии акиматов Павлодарской, Атырауской и Северо-Казахстанской областей. К работе привлечено более 50 предприятий, при этом предусмотрено обязательное софинансирование проектов со стороны бизнеса в размере не менее 30%.

Основные направления исследований охватывают горно-металлургический комплекс, экологию, нефтегазовый сектор и агропромышленный комплекс.

Международное партнерство University of Arizona и Kozybayev University

Стратегическое сотрудничество University of Arizona и Kozybayev University направлено на реализацию пяти прикладных инициатив, имеющих значение для экономики Казахстана.

В их числе – развитие агрогеномики с запуском пилотного проекта в трех зерновых регионах с бюджетом 600 тыс. долларов США, оценка водного баланса, создание лабораторий серной химии совместно с крупными нефтегазовыми компаниями, развитие академии инклюзивного образования и экотуризма в национальных парках.

Одним из практических результатов сотрудничества стала работа по геномике риса в Кызылординской области. Десять сортов риса переданы Научно-исследовательскому институту рисоводства имени И.Жахаева. Еще до 20 сортов проходят бесплатное ресеквенирование в США для формирования цифрового генетического банка и внедрения водосберегающих технологий.

Другим перспективным направлением стала технология обратной вулканизации серных полимеров. Она позволяет перерабатывать доступное сырье – серу стоимостью около 100 долларов за тонну – в высокомаржинальные полимеры стоимостью порядка 1 000 долларов за тонну, а также удобрения. Проект защищен 11 патентами США и претендует на финансирование в размере 5 млрд тенге.

От генетики редких видов до современных дорожных материалов

Ученые Kozybayev University впервые в мире расшифровали эталонный геном каспийского тюленя. Полученные результаты формируют научную основу для обеспечения генетического суверенитета Казахстана в отношении уникальных биологических ресурсов, включая снежного барса, сайгака, яблоню Сиверса и национальные породы собак.

Параллельно казахстанскими учеными разработан модифицированный дорожный битум с использованием добавок из отходов теплоэлектроцентралей и нефтехимического производства. Технология позволяет снизить водопоглощение материала на 35% и повысить его прочность на 50%. Разработка уже прошла практическую апробацию на опытном участке автомобильной дороги Каракога – Петропавловск.

Еще одним направлением международного сотрудничества стало взаимодействие с Европейской организацией ядерных исследований CERN. В ноябре 2026 года в Женеве подписан протокол о научных стажировках, предусматривающий ежегодное направление 10–15 казахстанских стажеров. Это дополнит уже существующее присутствие более 25 ученых Института ядерной физики и 20 стипендиатов программы «Болашак» в CERN.

В Жетысуском университете также успешно реализуется проект Speed Breeding по ускоренной селекции яровой пшеницы с применением полногеномного сканирования. Проект реализуется совместно с британским John Innes Centre, его бюджет составляет 149,5 млн тенге. По итогам работы получен патент на полезную модель.

Развитие инженерно-технологической инфраструктуры

Для усиления связи университетской науки с промышленностью на базе ведущих вузов созданы четыре прикладных инжиниринговых центра. Их деятельность ориентирована на конкретные запросы производственного сектора.

Так, Евразийский национальный университет развивает научно-технологические решения для строительной отрасли, Казахский агротехнический исследовательский университет – для агропромышленного комплекса, а Казахский национальный исследовательский технический университет – в сфере переработки отходов и энергетики для горно-металлургического комплекса.

В дальнейшем планируется реализация еще 17 научно-технических программ университетов во всех регионах страны.

Региональная наука как драйвер экономического развития

Важным направлением государственной политики стало формирование региональных научно-инновационных систем. При всех акиматах созданы региональные научные советы, а полномочия и бюджеты местных исполнительных органов на развитие науки закреплены законодательно.

Научные приоритеты и целевые показатели интегрируются непосредственно в планы развития регионов с учетом их экономической и производственной специализации.

В рамках стратегии на 2026–2030 годы внедряются региональные форсайт-сессии совместно с Национальной академией наук, разрабатываются отраслевые дорожные карты и типовая документация для формирования государственного заказа местных исполнительных органов на НИОКР.

Дополнительным инструментом устойчивого финансирования науки и образования становятся эндаумент-фонды. Осенью 2025 года вступил в силу профильный Закон «О фондах целевого капитала», а также приняты необходимые подзаконные акты.

Для доноров предусмотрен 100-процентный вычет по корпоративному подоходному налогу на целевые вклады. Сами фонды освобождены от налогов на имущество и доходы.

Уже создана Ассоциация эндаумент-фондов и запущен первый корпоративный фонд «Ғылым және білім эндаумент-қоры». Его первоначальный вклад составил 2 млрд тенге, а общий целевой объем – 10 млрд тенге.

Казахстан укрепляет позиции в международном научном пространстве

В 2026 году Казахстан поддержал Киотское видение «Золотого века науки», присоединился к инициативе Pax Silica и подписал заявление AI Opportunity Partnership.

В 2027 году планируется открытие Международного центра по редким металлам с бюджетом свыше 16,5 млн долларов США. Также ратифицировано соглашение о создании гляциологического центра ЮНЕСКО и продолжается развитие международных историко-научных проектов.

Выстроено партнерство с восемью ведущими университетами США. Кроме того, программа AI-Sana получила признание в отчетах Coursera и MIT как пример успешной трансформации образования с применением искусственного интеллекта.

Формирование единой цифровой экосистемы науки и высшего образования

В стране запущена цифровая экосистема науки и инноваций, включающая исследовательскую среду e-LAB, Единую информационную систему науки и научно-технической информации (ЕИСНК) и Казахстанский индекс научного цитирования.

В сфере высшего образования внедряются Национальный рейтинг вузов, используемый в качестве основы для формирования нового государственного образовательного заказа, и цифровая платформа приема абитуриентов.

Для повышения прозрачности управления сформированы единые реестры научных и инновационных проектов с механизмами регистрации и мониторинга по принципу «одного окна».

Реализуемые инициативы формируют новую модель взаимодействия университетов, научных организаций, государства и бизнеса, в которой научные исследования становятся непосредственным инструментом технологической модернизации и устойчивого развития регионов Казахстана.