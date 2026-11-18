18 ноября в Астане состоялось открытие III Международного форума стратегических партнеров, посвященного развитию международного академического сотрудничества и укреплению позиций Казахстана как регионального научно-образовательного центра. Мероприятие объединило более 400 представителей казахстанских и зарубежных университетов, международных и научных организаций, государственных органов, аккредитационных агентств, дипломатического корпуса и индустриальных партнеров.

Форум, проводимый Министерством науки и высшего образования РК ежегодно с 2024 года, стал международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития высшего образования и науки, укрепления международного академического взаимодействия и формирования стратегических партнерств между казахстанскими и ведущими зарубежными университетами. В центре внимания форума – транснациональное образование, деятельность филиалов зарубежных вузов, совместные образовательные и исследовательские инициативы, академическая мобильность, а также внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Главная цель форума – обеспечить переход от международного академического диалога и достигнутых договоренностей к практической реализации совместных инициатив, способствующих повышению качества высшего образования, развитию научного потенциала, внедрению инноваций и подготовке конкурентоспособных специалистов.

С приветственным словом к участникам обратился генеральный секретарь Международного совета стратегических партнеров (ISPC), профессор, доктор Олгун Чичек.

«Сегодня перед нами стоит важная задача – перейти от институционального диалога к практическому и устойчивому международному сотрудничеству. От диалога – к партнерству, от соглашений – к совместным проектам, от инициатив – к долгосрочному взаимодействию. За последние годы Казахстан значительно укрепил свои позиции в качестве одного из ведущих научно-образовательных центров Евразии. Страна активно развивает международное академическое партнерство, расширяет присутствие зарубежных университетов, реализует совместные образовательные программы и укрепляет научное сотрудничество. Уверен, что форум станет площадкой не только для обмена опытом и идеями, но и для достижения конкретных договоренностей, реализации совместных инициатив и формирования долгосрочных стратегических партнерств», –- отметил генеральный секретарь.

На открытии форума выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Глава ведомства представил основные результаты и приоритеты развития высшего образования, науки и инноваций, уделив особое внимание международному партнерству, подготовке востребованных специалистов и укреплению исследовательского потенциала университетов.

«Казахстан последовательно укрепляет свои позиции в качестве международного научно-образовательного центра, создавая условия для привлечения талантливой молодежи, развития академической мобильности и внедрения передовых технологий. Сегодня в стране действуют 33 филиала зарубежных университетов, а число иностранных студентов в казахстанских вузах достигло 41 тысячи человек. Наша стратегическая задача – сделать Казахстан привлекательной площадкой для получения качественного образования, проведения научных исследований и реализации интеллектуального потенциала молодежи», – отметил министр.

В числе примеров такого взаимодействия были представлены образовательные проекты с University of Arizona, Coventry University, Cardiff University, Heriot-Watt University, МГИМО и другими зарубежными партнерами. Эти проекты охватывают инженерные и технические специальности, информационные технологии, искусственный интеллект, естественные науки, бизнес и другие направления, востребованные экономикой.

Отдельный акцент был сделан на цифровой трансформации высшего образования и развитии компетенций в области искусственного интеллекта. В рамках программы «AI-Sana» получено 706 тысяч сертификатов. В стране развивается сотрудничество с международными образовательными платформами и технологическими компаниями, создаются центры и лаборатории искусственного интеллекта. Одним из значимых проектов в этом направлении стал Qazaq AI Research University, объединяющий подготовку кадров, научные исследования и прикладные разработки.

В научной сфере особое внимание было уделено укреплению исследовательской инфраструктуры, поддержке молодых ученых и коммерциализации результатов исследований. Министр представил примеры международных проектов в области агрогеномики, водных ресурсов, новых материалов и математических основ искусственного интеллекта. Согласно приведенным данным, на рынок выведена 241 научная разработка, 29 проектов экспортируют продукцию, создано более 2,5 тысячи рабочих мест.

Программу продолжила панельная сессия «Транснациональное образование и международные филиалы университетов: новые возможности для Казахстана» под модераторством Олгуна Чичека. Участники обсудили вопросы приема в международные филиалы, нормативно-правового регулирования транснационального образования, реализации совместных образовательных программ и международного признания квалификаций. В центре внимания также были академическая мобильность, трансграничное обучение и обеспечение качества образования.

В дискуссии приняли участие представители Coventry University Kazakhstan, МГИМО, Шанхайской организации сотрудничества, Qingdao University of Science and Technology, Кызылординского университета имени Коркыт ата и международного исследовательского сообщества.

В рамках сессии Coursera Future Talks представители международной образовательной платформы, казахстанских вузов и студенческого сообщества обсудили возможности цифрового обучения и опыт его интеграции в образовательный процесс. Сегодня в программе Coursera Qazaqstan участвуют 100 университетов страны. За время реализации проекта 171 курс перевели на казахский и русский языки. Постепенно меняется и подход к использованию международного контента: университеты интегрируют курсы в учебные программы и признают результаты онлайн-обучения в виде академических кредитов.

«Студенты все чаще выбирают на нашей платформе ориентированные на карьеру программы, включая STEM-направление. Это отражает инвестиции Казахстана в развитие компетенций в области искусственного интеллекта, а также критического мышления, коммуникации и других важных навыков. Напомню, что в сентябре страна заняла 55 место в мировом рейтинге Coursera AI-Human Skills Synergy. Поэтому мы рады поддерживать университеты Казахстана в развитии у студентов навыков, необходимых для профессий будущего», – поделился вице-президент Coursera Марк Ист.

В рамках сессии также прошла церемония Coursera Qazaqstan Excellence Awards, на которой наградили вузы и отдельных участников за вклад в развитие цифрового обучения.

Важной частью программы стала церемония подписания и обмена документами о сотрудничестве между казахстанскими вузами, зарубежными университетами и организациями. Договоренности охватили развитие двудипломных программ, академических обменов и совместных образовательных инициатив.

Форум призван содействовать расширению сети стратегических партнерств и развитию совместных инициатив в образовании и науке, открывающих новые возможности для студентов, преподавателей и исследователей.