В Казахстане продолжается масштабная трансформация научной сферы, направленная на укрепление научного потенциала, развитие исследовательской инфраструктуры и внедрение отечественных разработок в реальный сектор экономики. За последние семь лет существенно увеличены объемы финансирования науки, расширены меры поддержки ученых и сформированы новые институциональные механизмы развития исследований.

Финансирование науки демонстрирует устойчивый рост

По итогам 2025 года внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) достигли 261,5 млрд тенге, увеличившись в 3,2 раза по сравнению с предыдущими периодами. Объем грантового финансирования вырос в 9,5 раза и составил 90,2 млрд тенге. При этом затраты бизнеса на НИОКР за рассматриваемый период увеличились в два раза.

Важным инструментом привлечения частных инвестиций стали налоговые супервычеты на научные исследования и разработки в размере до 300%. Благодаря этому механизму удалось привлечь 28,2 млрд тенге частных средств.

С 1 января 2026 года обязательные отчисления недропользователей в размере 1% на финансирование НИОКР централизованы в республиканском бюджете. Координация соответствующих средств осуществляется профильными государственными органами.

Новые условия для ученых и развитие кадрового потенциала

Сегодня в научной сфере Казахстана работают 28 374 человека, включая 14 323 молодых ученых. По сравнению с 2022 годом численность научных кадров увеличилась на 4 690 человек. При этом 47% исследователей составляют молодые ученые в возрасте до 40 лет.

Для повышения привлекательности научной профессии реализован комплекс мер социальной и профессиональной поддержки. Оклады сотрудников научных организаций увеличены на 18%, 813 молодых ученых обеспечены жильем. С 2025 года впервые введены дополнительные выплаты за ученые звания в размере до 50 МРП.

Возрастная категория молодых ученых расширена до 44 лет, установлен ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Кроме того, 1 543 ученых прошли международные научные стажировки.

В рамках Концепции развития науки на 2023–2029 годы предусмотрены 10 целевых индикаторов, 4 ожидаемых результата и 60 мероприятий. Ключевыми направлениями стали совершенствование системы администрирования науки, укрепление кадрового потенциала, модернизация научной инфраструктуры, развитие университетской науки и коммерциализация результатов исследований.

В числе инструментов поддержки – программа «Жас ғалым», в рамках которой предусмотрено 1 000 грантов для молодых исследователей, а также 500 международных стажировок, развитие эндаумент-фондов и привлечение средств недропользователей на научные исследования.

Новые институциональные и правовые механизмы

Важным этапом реформирования отрасли стало принятие профильного Закона «О науке и технологической политике». Создан Национальный совет по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан, а Национальная академия наук получила статус высшей научной организации при Главе государства.

На законодательном уровне закреплен статус ученого и введен институт Уполномоченного по правам ученых. Также внедрена система оценки уровня готовности технологий TRL, позволяющая определять степень технологической зрелости научных разработок и их готовность к практическому применению.

В настоящее время в стране реализуются 3 135 научных проектов, в том числе 940 проектов молодых ученых и 259 проектов коммерциализации.

Наука становится частью реальной экономики

Одним из ключевых результатов проводимых реформ стало повышение практической отдачи от научных исследований. Уровень коммерциализации научных проектов достиг 31%.

В результате реализации проектов создано более 2 500 новых рабочих мест, совокупный вклад в научно-техническое развитие составил 142 млрд тенге. На рынок выведена 241 научная разработка, 29 проектов обеспечивают экспорт продукции, а восемь проектов достигли объема продаж свыше 1 млрд тенге каждый.

Показательным примером является получение первого в Казахстане технического селена чистотой 99,5%. Благодаря внедрению технологии переработки удалось увеличить добавленную стоимость продукции с 30% до 97%.

Таким образом, развитие науки в Казахстане последовательно переходит от преимущественно исследовательской модели к системе, в которой научные результаты становятся основой технологического развития, создания новых производств, привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности национальной экономики.