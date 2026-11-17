В Yessenov University внедрена цифровая платформа Student Profile 360°, направленная на комплексную оценку личностного потенциала, психологического благополучия и социальной адаптации обучающихся.

Платформа позволяет формировать индивидуальные профили развития студентов, выявлять их сильные стороны и образовательные потребности, а также своевременно определять необходимость дополнительной психологической поддержки. В настоящее время проводится поэтапная диагностика обучающихся всех курсов.

Цифровое решение включает два взаимосвязанных модуля. Первый – Student Development Profile (SDP) – предусматривает диагностику по 12 направлениям и формирование социально-личностного профиля студента. Он позволяет оценить индивидуальные особенности, личностные ресурсы, коммуникативные навыки, образовательные и профессиональные интересы обучающихся. На основе полученных результатов разрабатываются рекомендации по их дальнейшему развитию. Второй модуль – Student Psychological Well-being Assessment (SPWA) – предназначен для оценки психологического благополучия, выявления факторов психологического риска и определения потребности в дополнительной поддержке.

Результаты диагностики анализируются квалифицированными специалистами и служат основой для индивидуальных консультаций и профилактической работы. Полученные данные позволяют своевременно определять потребность студентов в дополнительной поддержке. При этом обеспечиваются добровольность участия, конфиденциальность информации и соблюдение требований законодательства о защите персональных данных.

На основе обобщенных результатов диагностики университет также формирует социально-психологический портрет студенческого сообщества. Это позволяет выявлять общие тенденции, учитывать потребности различных категорий обучающихся и совершенствовать подходы к организации образовательной и воспитательной работы.

Комплексное сопровождение студентов дополняется специальными программами, ориентированными на различные этапы обучения. Программа «Мой первый год в университете» направлена на адаптацию первокурсников, Level Up – на развитие самостоятельности и личностного потенциала, PRO Level – на совершенствование коммуникативных и профессиональных навыков, Next Step – на подготовку выпускников к началу профессиональной деятельности.

Платформа Student Profile 360° разработана совместными усилиями преподавателей и магистрантов кафедры «Общая педагогика», специалистов службы психологической поддержки и Управления информационных технологий Yessenov University.

Внедрение Student Profile 360° отражает переход к более системному и адресному подходу в работе со студентами. Опыт Yessenov University представляет практический интерес для изучения и возможного применения аналогичных цифровых решений в других организациях высшего образования Казахстана.

Главная цель проекта – формирование безопасной и поддерживающей университетской среды, способствующей раскрытию потенциала студентов, их личностному развитию и успешному профессиональному становлению.