В целях усиления мер по обеспечению безопасности студентов в молодежной среде Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан проведет комплексную проверку Казахского национального университета имени аль-Фараби.

В КазНУ будет направлена мониторинговая группа, которая изучит соблюдение требований законодательства и внутренних документов в части обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья студентов, а также оценит эффективность воспитательной, социально-психологической и профилактической работы.

Особое внимание будет уделено действующим механизмам выявления и предупреждения конфликтных ситуаций, своевременного реагирования на обращения студентов и оказания им психологической помощи.

По итогам проверки будут выработаны дополнительные меры по повышению безопасности и совершенствованию системы профилактики в студенческой среде.