17 ноября, в Международный день студентов, Министерство науки и высшего образования РК представляет основные результаты работы по повышению доступности высшего образования, развитию студенческой инфраструктуры, расширению международного академического сотрудничества и созданию условий для профессионального развития молодежи.

В стране последовательно реализуются меры, направленные на усиление социальной поддержки студентов, развитие международных образовательных программ, внедрение искусственного интеллекта и подготовку конкурентоспособных специалистов с учетом потребностей современной экономики.

Одним из приоритетных направлений остается повышение доступности высшего образования. За последние семь лет размер государственной стипендии для студентов бакалавриата увеличился в 2,5 раза и достиг 52,4 тыс. тенге. За этот же период на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием выделено 655,7 тыс. государственных образовательных грантов.

На 2026-2027 учебный год предусмотрено 89 457 грантов, из которых 75 371 направлен на программы бакалавриата, 11 007 – магистратуры и 3 079 – докторантуры. При этом 9 527 грантов предусмотрено по квотам для социально уязвимых категорий населения.

Особое внимание уделяется развитию студенческой инфраструктуры. В 2018-2025 годах в Казахстане построено 281 общежитие общей вместимостью 72 125 мест. Благодаря принимаемым мерам дефицит мест сократился с 82 тыс. до 5,2 тыс.

В числе крупных инфраструктурных проектов – общежитие Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева в Астане на 2 656 мест и Academic City в Алматы, рассчитанный на 4 280 студентов. Современные общежития предусматривают пространства для учебы, отдыха, занятий спортом и совместной работы над проектами.

Новые возможности для молодежи открываются благодаря внедрению искусственного интеллекта и развитию технологического предпринимательства. В рамках программы AI-SANA студенты 106 казахстанских университетов подготовили более 8 тыс. итоговых проектов и свыше 22 тыс. бизнес-планов. К обучению в области искусственного интеллекта и предпринимательства приступили более 104 тыс. студентов, из которых свыше 67 тыс. уже завершили образовательные курсы.

Практические результаты программы находят применение в различных сферах. Так, команда Astana IT University разработала проект EnergyDronesAI для выявления дефектов солнечных панелей с использованием беспилотников и искусственного интеллекта. Проект Signbridge Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева применяется для сурдоперевода медиаконтента на казахском языке в эфире телеканала Jibek Joly.

Казахстанские университеты продолжают укреплять позиции в международном образовательном пространстве. В рейтинг QS Asia University Rankings 2027 вошел 51 отечественный вуз, что на семь больше по сравнению с предыдущим годом. При этом Казахстан стал единственной страной Центральной Азии, представленной сразу тремя университетами в первой сотне лучших вузов Азии. Казахский национальный университет имени аль-Фараби занял 46-е место, Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева – 62-е, Satbayev University – 89-е.

Одновременно расширяется международное академическое сотрудничество, включая программы двойного диплома и деятельность филиалов зарубежных университетов. В рамках партнерства Kozybayev University с американским University of Arizona по программам двойного и международного диплома обучаются 1 520 студентов. В Актюбинском региональном университете имени К.Жубанова совместно с британским Heriot-Watt University реализуются программы в области энергетики и нефтяной инженерии, охватывающие 864 студента.

Дополнительные возможности для получения международного образования внутри страны создают филиалы зарубежных университетов. В Алматы в филиале британского De Montfort University обучаются 985 студентов, в Астане в Coventry University Kazakhstan – 842, а в филиале Cardiff University – 664 студента. Международное сотрудничество развивается и в регионах, включая филиалы Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделеева в Таразе и итальянского Università Politecnica delle Marche в Талдыкоргане.

Важным направлением остается усиление практической подготовки студентов. Университеты расширяют сотрудничество с промышленными предприятиями, развивают современные лаборатории, внедряют элементы дуального обучения и программы микроквалификаций.

В 2025 году в стране открылись первые три Передовые инженерные школы, ориентированные на подготовку специалистов с учетом потребностей промышленности. В Казахском национальном университете имени аль-Фараби совместно с Jiangsu Huibo Robotics создан центр робототехники, где студенты осваивают работу с промышленными роботами, системами машинного зрения и технологиями цифрового производства.

Реализуемые Министерством науки и высшего образования меры направлены на формирование современной образовательной среды, в которой студенты получают не только качественные знания, но и возможности для научной деятельности, международного сотрудничества, реализации инновационных проектов и приобретения практического опыта. Комплексное развитие высшего образования и студенческой инфраструктуры создает условия для раскрытия потенциала молодежи и подготовки востребованных специалистов для экономики Казахстана.