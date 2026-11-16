Научные проекты казахстанских вузов представлены на саммите COP31 в Турции

На 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье (Турция), представлены научные разработки казахстанских высших учебных заведений. В международном мероприятии принимают участие ученые, эксперты и представители международных организаций из разных стран мира, которые обсуждают вопросы противодействия изменению климата, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической устойчивости.

В рамках саммита работает Национальный павильон Казахстана, где наряду с разработками государственных учреждений и отечественных компаний представлены шесть инновационных проектов трех казахстанских вузов.

В частности, международному сообществу представлены научные проекты Казахского национального университета имени аль-Фараби, Satbayev University и Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова. Представители университетов поделились результатами исследований в области охраны окружающей среды, сохранения природных ресурсов, научного решения экологических проблем и адаптации к изменению климата.

Кроме того, в рамках конференции состоялась панельная сессия на тему «Партнерство в области водных башен: от исследований криосферы к повышению климатической устойчивости Центральной Азии». В мероприятии приняли участие вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова, вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев, программный менеджер Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Лариса Когутенко, представители высших учебных заведений, ученые и эксперты.

Выступая на открытии панельной сессии, Динара Щеглова отметила, что в Казахстане на системной основе проводятся научные исследования в области гляциологии, изучения криосферы и управления водными ресурсами. Она также подчеркнула значимость данных исследований для обеспечения экологической безопасности региона и адаптации к изменению климата.

«Значительный вклад в развитие научных исследований в данном направлении вносят отечественные научные и образовательные организации. В их числе Региональный гляциологический центр Центральной Азии категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, Институт географии и водной безопасности, Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации, а также другие научные организации. Их деятельность охватывает проведение фундаментальных и прикладных исследований, мониторинг состояния ледников, изучение влияния изменения климата на водные ресурсы и разработку научно обоснованных подходов к управлению ими», – отметила Динара Щеглова.

В свою очередь, вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев рассказал о принимаемых мерах по охране и рациональному использованию водных ресурсов, а также развитию исследований ледников.

«Был принят новый Водный кодекс Республики Казахстан. Документ направлен на охрану водного фонда, предотвращение истощения водных ресурсов, комплексное использование поверхностных и подземных вод, внедрение водосберегающих технологий и адаптацию к изменению климата. В целях объединения научных усилий в области изучения ледников в Алматы функционирует Региональный гляциологический центр Центральной Азии под эгидой ЮНЕСКО. Центр вносит значительный вклад в исследование состояния снежного покрова и ледников в горных районах, а также стока талых вод», – сказал Мансур Ошурбаев.

В ходе панельной сессии ученые и эксперты представили результаты научных исследований и обменялись предложениями по вопросам сохранения водных ресурсов, снижения климатических рисков и обеспечения устойчивости природных экосистем. Особое внимание было уделено приоритетным задачам по укреплению экологической безопасности Центральной Азии, развитию совместных научных исследований и расширению международного сотрудничества.

Отметим, что 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) проходит с 9 по 20 ноября 2026 года в Анталье.