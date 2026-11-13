В Kozybayev University открыли кабинет микроквалификаций по финансовому мониторингу

В университете создана специализированная образовательная площадка в рамках меморандума о сотрудничестве с Департаментом экономических расследований по СКО.

Кабинет микроквалификаций Агентства РК по финансовому мониторингу позволит студентам получить дополнительные профессиональные компетенции и практические навыки, востребованные в сфере экономической безопасности и государственной службы. Новая образовательная площадка создана в рамках меморандума о сотрудничестве между университетом и ДЭР СКО. Инициатива направлена на подготовку квалифицированных кадров для государственной службы и развитие практических компетенций будущих специалистов в сфере финансового мониторинга и экономических расследований.

Возможность пройти обучение получат студенты третьего курса образовательной программы «Юриспруденция», отличившиеся высокой академической успеваемостью и успешно прошедшие собеседование. По итогам освоения курса студенты получат сертификат и смогут претендовать на трудоустройство в Департаменте экономических расследований.

Кабинет оснащен учебно-методическими материалами, криминалистическим оборудованием и VR-комплексом. Студенты смогут изучать нормативно-правовую базу, работать с образцами процессуальных документов и практическими кейсами, а также моделировать следственные мероприятия в виртуальной среде. Занятия будут проводить действующие специалисты ДЭР по СКО, что позволит интегрировать профессиональный опыт в образовательный процесс.

В ходе встречи со студентами факультета истории, экономики и права руководитель Департамента экономических расследований по СКО Нураби Толеутай отметил, что сотрудничество с университетом развивается не только в сфере подготовки кадров, но и в направлении научно-практических разработок. Так, по инициативе ДЭР студенты Kozybayev University разработали приложение для проверки заявок на получение субсидий.

«Наше сотрудничество имеет конкретную цель: объединить ваши знания и наш практический опыт в правоохранительной деятельности, создать условия для профессиональной подготовки молодых специалистов, сформировать кадровый резерв», – подчеркнул Нураби Толеутай.

В свою очередь, Председатель Правления-ректор Kozybayev University Ербол Исакаев отметил, что партнерство с ДЭР по СКО уже приносит конкретные результаты. Среди совместных инициатив- подготовка к финансовому диктанту Fin IQ, республиканский хакатон CyberShield-2026 и просветительские проекты, направленные на повышение финансовой грамотности.

«Для нас особенно важно, что студенты смогут перенимать опыт действующих специалистов, работать с реальными кейсами и приобретать компетенции, востребованные на государственной службе. Наша общая задача – готовить не просто квалифицированных выпускников, а профессионалов, способных защищать экономические интересы страны», – отметил Ербол Исакаев.

Открытие кабинета микроквалификаций АФМ стало очередным шагом в развитии практико-ориентированного высшего образования. Подобные инициативы укрепляют взаимодействие университетов с государственными органами, обеспечивают связь академической подготовки с профессиональной практикой и способствуют формированию кадрового потенциала страны.