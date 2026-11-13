В Университете Абая прошла ярмарка вакансий международных компаний

В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая состоялась ярмарка вакансий французских и других международных компаний для студентов и выпускников. Основная цель мероприятия – ознакомление молодежи с возможностями международного рынка труда, содействие трудоустройству, приобретению профессионального опыта и началу карьерного пути.

Ярмарка была организована на базе Института Сорбонна-Казахстан при Университете Абая при поддержке Посольства Франции в Казахстане. В мероприятии приняли участие представители CCI France Kazakhstan, Fondation Lumières, ALSTOM, Schneider Electric, Bonduelle, Legrand, Air Astana, L’Oréal, Novotel, La Tartine, Almaty International Airport, Turkish Airlines и других международных компаний, которые представили актуальные вакансии и возможности карьерного роста.

На церемонии открытия Генеральный консул Франции в Казахстане Максим Жеранже отметил, что ярмарка является важной площадкой для профессионального развития молодежи и предоставляет возможности для выхода на международный рынок труда.

«Сегодня в Университете Абая проходит значимое мероприятие международного уровня. Это важная инициатива, направленная на расширение профессиональных возможностей студентов и выпускников. В рамках ярмарки молодые люди могут напрямую встретиться с представителями ведущих компаний, получить информацию об актуальных вакансиях, представить свои резюме и ознакомиться с возможностями прохождения стажировок. Кроме того, общение с работодателями позволяет участникам получить подробную информацию о современных требованиях рынка труда», – отметил Генеральный консул.

В свою очередь директор Института Сорбонна-Казахстан Айнур Сабитова подчеркнула важность развития академического сотрудничества между Университетом Абая и высшими учебными заведениями Франции. По ее словам, создание Института Сорбонна-Казахстан и открытие филиала Университета Лотарингии способствовали укреплению казахстанско-французских связей в сфере образования и открыли новые возможности для реализации совместных академических инициатив.

В рамках ярмарки участники ознакомились с основными направлениями деятельности международных компаний, актуальными вакансиями, требованиями к кандидатам и программами стажировок. Также состоялся круглый стол, посвященный обсуждению требований работодателей к профессиональным компетенциям будущих специалистов.

В ходе мероприятия для соискателей были организованы пробные собеседования на казахском, русском, английском и французском языках. Представители компаний предоставили молодежи практические рекомендации по подаче заявок на вакансии, грамотному составлению резюме и подготовке к собеседованиям с потенциальными работодателями.

Кроме того, среди участников ярмарки был организован розыгрыш авиабилета компании Turkish Airlines по маршруту Париж - Алматы - Париж.

Ярмарка вакансий с участием международных компаний стала площадкой для установления прямых контактов между студентами, выпускниками и потенциальными работодателями, расширения карьерных возможностей молодежи и ознакомления с актуальными требованиями международного рынка труда.