Студенты КазНУ будут готовиться к мировому чемпионату в новой лаборатории

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби прошло торжественное открытие лаборатории робототехники в рамках международной программы FIRST Robotics Competition. Проект реализован при поддержке ТОО «Скиф Сауда», выделившего 50 миллионов тенге на оснащение лаборатории современным оборудованием и подготовку университетской команды к участию в международном чемпионате FIRST Championship 2027, который пройдет в апреле в городе Хьюстон, США.

В церемонии открытия приняли участие член Правления – проректор по научно-инновационной деятельности университета Маргулан Ибраимов, учредитель ТОО «Скиф Сауда» Динара Зиманова, представители университета, студенты и представители средств массовой информации.

Выступая на мероприятии, проректор подчеркнул важность задач, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, по ускорению технологического развития страны, широкому внедрению искусственного интеллекта и подготовке высококвалифицированных инженерных кадров. В рамках реализации этих задач КазНУ последовательно развивает научно-инновационную инфраструктуру. Новая лаборатория станет продолжением этой работы и площадкой, где студенты смогут сочетать теоретические знания с практикой, воплощать свои идеи в инженерные проекты и получать навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности.

Также учредитель ТОО «Скиф Сауда» Динара Зиманова выступила с речью, отметив важность поддержки инициатив, направленных на развитие инженерного образования и раскрытие потенциала талантливой молодежи. По ее словам, инвестиции в науку, технологии и образование являются важным вкладом в будущее страны.

Новая лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проектирования, сборки, программирования и испытания роботов. Она станет практической базой для студентов механико-математического факультета, в том числе обучающихся по образовательному направлению «Электроника». Здесь планируется реализовывать совместные проекты по механике, электронике, программированию и инженерному дизайну, а также проводить практические занятия, робототехнические кружки и соревнования для школьников. Казахстанская молодежь уже добивается высоких результатов на международных соревнованиях по робототехнике. В 2025 году сборная нашей страны в четвертый раз стала чемпионом мира на FIRST Global Challenge.

В презентационной части мероприятия капитан университетской команды Биназир Зиманова представила план подготовки к чемпионату FIRST Championship 2027. Студенты также продемонстрировали работу робота, показав результаты инженерно-технической подготовки команды.

FIRST Robotics Competition – одно из крупнейших международных инженерных соревнований, объединяющих талантливую молодежь со всего мира. В рамках соревнования команды за ограниченное время разрабатывают, конструируют и программируют роботов промышленного уровня, а затем испытывают свои разработки на международной арене.