В Национальной академии наук прошел III Международный конгресс молодых ученых

12 ноября прошел III Международный конгресс молодых ученых, организованный Национальной академией наук при Президенте РК. В международном научном форуме, приуроченном к 35-летию Независимости Республики Казахстан и 80-летнему юбилею Национальной академии наук, принимают участие более 1000 исследователей из более чем 35 стран мира.

Объединивший две исторические вехи международный Конгресс стал важной диалоговой площадкой, определяющей путь становления отечественной науки, преемственность научных школ и роль молодых исследователей в развитии интеллектуального потенциала независимого Казахстана. Если за годы Независимости национальная научная система вступила в новый этап развития, то Национальная академия наук с ее 80-летней историей продолжает научное наследие плеяды ученых во главе с Канышем Сатпаевым, заложивших фундамент отечественной науки.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неизменно подчеркивает особую роль молодых исследователей в будущем Казахстана. По данным за 2025 год, численность ученых в стране превысила 28 тысяч человек, и почти половину из них – 48% составляют молодые ученые. Можно с уверенностью сказать, что это результат последовательной политики Главы государства по поддержке молодых ученых. Молодежь смело идет в науку и своими исследованиями активно участвует в решении стоящих перед страной задач.

Главная цель Конгресса – формирование единой площадки для молодых ученых, укрепление связей между опытными учеными и молодыми исследователями, развитие национальных научных школ, а также углубление интеграции отечественных молодых ученых с ведущими зарубежными исследователями. В рамках двухдневного форума обсуждаются актуальные направления фундаментальной и прикладной науки, внедрение искусственного интеллекта и передовых технологий в научные исследования, коммерциализация научных результатов и усиление роли науки в социально-экономическом развитии страны.

На торжественном открытии Конгресса было зачитано приветственный адрес Вице-президента Республики Казахстан Ерлана Тынымбаевича Карина в адрес участников. Вице-президент отметил стратегическое значение науки в укреплении независимости страны, повышении конкурентоспособности государства и развитии его интеллектуального потенциала, уделив особое внимание вопросам сохранения научной преемственности, профессионального становления молодых исследователей и ответственности в науке.

«Передаваемая от учителя к ученику культура исследования, самостоятельность мышления и традиция научной честности всегда должны оставаться незыблемыми», – подчеркивается в приветственном письме. Кроме того, была выражена уверенность в том, что молодые ученые, эффективно используя возможности новых технологий и искусственного интеллекта, внесут весомый вклад в развитие страны.

В приветственном слове Министра науки и высшего образования Республики Казахстан Саясата Нурбек особый акцент был сделан на значении науки и технологий в обеспечении экономического развития и повышении международной конкурентоспособности Казахстана. Министр отметил, что системная поддержка молодых исследователей, расширение доступа к современной научной инфраструктуре и внедрение научных результатов в реальное производство остаются важнейшими приоритетами государственной политики.

Президент Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Акылбек Куришбаев подчеркнул, что наращивание потенциала молодых ученых является одним из стратегических направлений деятельности Академии. Он остановился на проводимой работе по определению научных приоритетов, развитию прикладных исследований, укреплению региональной науки и расширению международного научного сотрудничества. В частности, он рассказал о деятельности Совета молодых ученых и Академии молодых исследователей при НАН РК, научных проектах на базе искусственного интеллекта и инициативах по вовлечению молодых исследователей в крупные междисциплинарные программы.

«Будущее науки определяется не только технологиями. Оно зависит от молодежи, способной мыслить смело, работать на стыке междисциплинарных направлений и находить решения самых сложных современных вызовов», – отметил президент Академии.

На пленарном форуме были зачитаны поздравительные обращения Министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой и Председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова. С приветственной речью к молодым ученым также обратился заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов, пожелав им успехов в научных изысканиях. Кроме того, с докладами выступили ведущие отечественные и зарубежные ученые, которые затронули актуальные направления науки, новые технологические достижения и перспективы международного исследовательского сотрудничества.

В работе Конгресса приняли участие авторитетные представители международного научного сообщества, ведущие зарубежные и казахстанские ученые, руководители научных организаций и высших учебных заведений, представители государственных органов и молодые исследователи. В ключевых докладах были представлены современные научные изыскания и опыт международного сотрудничества в области медицины и иммунологии, физики, новых материалов, исторических исследований, экологии и агротехнологий.

Важной частью Конгресса стал пленарный форум на тему «AI for science: новая эра научных открытий». Отечественные и зарубежные эксперты обсудили возможности искусственного интеллекта по трансформации подходов к проведению научных исследований, анализ больших данных, цифровую трансформацию в сфере медицины и высшего образования, космические технологии и инновационные решения. Наряду с этим особое внимание было уделено влиянию искусственного интеллекта на качество научных результатов, методологию исследований и профессиональную ответственность ученого.

В ходе форума президент НАН РК Акылбек Куришбаев представил инициативы Национальной академии наук по развитию направления AI for Science. В частности, он остановился на совместных проектах с ведущими научными организациями Китая и Кореи, формировании научных платформ на базе искусственного интеллекта, использовании космических данных в исследовательских целях и развитии прогнозных исследований по вопросам водной безопасности. Данные инициативы направлены на расширение доступа казахстанских ученых к современной исследовательской инфраструктуре и повышение технологического потенциала отечественной науки.

В рамках международного форума была организована выставка научных и инновационных разработок молодых ученых и юных исследователей. На выставке были представлены результаты научных поисков молодых исследователей, новые технологические решения и проекты, имеющие практическую значимость. Эта площадка приобрела особое значение с точки зрения трансформации научных идей в прикладные результаты и демонстрации исследовательского потенциала молодых талантов.

В целях поддержки отечественных молодых ученых, чьи труды имеют наиболее высокую цитируемость в международной базе данных Web of Science, Национальная академия наук при Президенте Республики Казахстан учредила специальную награду «Қазақ ғылымының үміті» (Надежда казахстанской науки).

Данная награда была вручена лучшим молодым ученым по пяти научным направлениям:

✔ Лучшей по направлению «Социальные и гуманитарные науки» признана Жидебеккызы Акнур, профессор-исследователь Алматы Менеджмент Университета, PhD, ассоциированный профессор;

✔ Обладатель награды в области «Медицинские науки и здравоохранение» – Кайырлыкызы Айым, научный сотрудник Лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины учреждения «National Laboratory Astana» Назарбаев Университета;

✔ Высоких показателей по направлению «Сельскохозяйственные науки» достиг Аманжан Нуржан Галымжанулы, постдокторант «Nanjing Normal University»;

✔ Лучший исследователь по направлению «Технические науки» – Ментбаева Алмагуль Абдигалымкызы, профессор Школы инженерии и цифровых наук Назарбаев Университета;

✔ Победителем в области «Естественные науки» стал Сарсенбекулы Бауыржан, профессор Казахстанско-Британского технического университета.

Организованный в честь 35-летия Независимости Республики Казахстан и 80-летнего юбилея Национальной академии наук Конгресс соединил историческое научное наследие с интеллектуальным потенциалом нового поколения, став важной международной площадкой для обсуждения ориентиров будущего развития казахстанской науки.

Работа Конгресса продолжится 13 ноября тематическими научными конференциями, организованными на базе шести высших учебных заведений города Алматы. Научные дискуссии охватят такие направления, как естественные науки, Земля, космос и коммуникации, агробиоресурсы и экология, жизнь и здоровье, образование и гражданское общество. Кроме того, состоятся круглый стол по коммерциализации научных разработок, мастер-классы и научные дебаты. Эти мероприятия позволят молодым исследователям обменяться опытом, расширить международные научные связи и развить совместные проекты.

По итогам работы III Международного конгресса молодых ученых будет принята Резолюция, в которой будут зафиксированы озвученные в ходе мероприятия важные предложения и решения по развитию отечественной науки, трансферу передовых зарубежных технологий и коммерциализации научно-исследовательских работ. Документ будет направлен в уполномоченные органы и депутатам Курултая РК. Итогом докладов конференций и пленарного форума станет публикация сборника тезисов (абстрактов) III Международного конгресса молодых ученых.