ИССЛЕДОВАТЕЛЬ УЛУСА ДЖУЧИ МАРИ ФАВЕРО ПРЕДСТАВИЛА КАЗАХОЯЗЫЧНОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ «АЛТЫН ОРДА. ДАЛА ИМПЕРИЯСЫ ӘЛЕМДІ ҚАЛАЙ ӨЗГЕРТТІ»

Сегодня в Алматы в Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан состоялась официальная презентация издания на казахском языке книги французского историка, исследователя средневековой истории Евразии и Улуса Джучи Мари Фаверо «Алтын Орда. Дала империясы әлемді қалай өзгертті».

Мероприятие организовано по инициативе Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан совместно с издательством Steppe & World Publishing и Посольством Франции в Республике Казахстан.

Презентация состоялась в рамках реализации инициатив Главы государства, направленных на развитие культуры чтения и формирование интеллектуальной нации, а также системное изучение историко-культурного наследия Улуса Джучи.

В ходе мероприятия читателям было представлено издание труда на казахском языке, получившего широкое признание в международном научном сообществе. Книга посвящена всестороннему изучению места и роли Улуса Джучи и Золотой Орды во всемирной истории. В ней рассматриваются торговые пути, дипломатические связи, развитие городов, а также культурное взаимодействие между Востоком и Западом. Выход книги на казахском языке предоставляет отечественным читателям возможность ознакомиться на родном языке с современными международными исследованиями по истории Золотой Орды.

Руководитель центра при Академии Ж.Төлен в своем выступлении отметил, Мари Фаверо рассматривает Золотую Орду не только как государство, осуществлявшее военные завоевания, но прежде всего как могущественную империю, оказавшую значительное влияние на формирование политического, экономического и культурного пространства Евразии. Особое внимание автор уделяет мобильной государственности, институтам управления, дипломатии и торговым связям. Для Казахстана эти научные подходы представляют особую ценность в контексте комплексного изучения исторической преемственности «Улус Джучи – Золотая Орда – Казахское ханство» на основе конкретных исторических источников и данных.

В основной части презентации Мари Фаверо представила свою книгу «Алтын Орда. Дала империясы әлемді қалай өзгертті», рассказав о своем пути к изучению Улуса Джучи, истории создания труда и источниковой базе исследования. Исследователь отметила, что в своей работе комплексно использовала письменные источники на арабском, тюркских, русском, староитальянском, латинском и персидском языках, результаты археологических исследований, а также нумизматические материалы, связанные с ханами династии Джучидов. Это соответствует описанию исследовательской базы самой Фаверо.

В своем выступлении Мари Фаверо подчеркнула, что кочевые империи не следует рассматривать как периферийное явление мировой истории. По ее словам, степные кочевники обладали собственными институтами управления, городами и денежным обращением, активно участвовали в торговле, обеспечивали взаимодействие различных культур и демонстрировали религиозную терпимость. Исследователь отметила необходимость изучения истории кочевых обществ с учетом их собственной политической организации и исторического опыта.

Отдельное внимание Мари Фаверо уделила роли Золотой Орды в интеграции евразийского пространства. Исследователь отметила, что Золотая Орда связывала Евразию по направлениям Восток–Запад и Север–Юг, способствуя развитию дальней торговли и международных связей. При этом политическая система Улуса Джучи обладала высокой степенью адаптивности и позволяла гибко сочетать военные и дипломатические стратегии.

В ходе мероприятия состоялась церемония презентации издания книги на казахском языке, после чего участники обменялись мнениями с Мари Фаверо. В рамках сессии вопросов и ответов обсуждались актуальные проблемы изучения истории Улуса Джучи и Золотой Орды, место кочевых империй во всемирной истории, а также современные научные подходы к изучению исторического наследия. В завершение мероприятия состоялась автограф-сессия автора.

По итогам мероприятия была отмечена важность изучения истории Улуса Джучи и Золотой Орды на основе современных научных подходов, перевода зарубежных научных трудов на казахский язык, укрепления научных связей между казахстанскими и зарубежными учеными, а также популяризации исторических знаний. Выход труда Мари Фаверо на казахском языке расширяет доступ отечественных исследователей и читателей к современным международным исследованиям истории Улуса Джучи и Золотой Орды и способствует их включению в научный и образовательный оборот Казахстана.