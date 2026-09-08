ИССЛЕДОВАТЕЛЬ УЛУСА ДЖУЧИ МАРИ ФАВЕРО ПРЕДСТАВИЛА КАЗАХОЯЗЫЧНОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ «АЛТЫН ОРДА. ДАЛА ИМПЕРИЯСЫ ӘЛЕМДІ ҚАЛАЙ ӨЗГЕРТТІ»
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ УЛУСА ДЖУЧИ МАРИ ФАВЕРО ПРЕДСТАВИЛА КАЗАХОЯЗЫЧНОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ «АЛТЫН ОРДА. ДАЛА ИМПЕРИЯСЫ ӘЛЕМДІ ҚАЛАЙ ӨЗГЕРТТІ»
Сегодня в Алматы в Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан состоялась официальная презентация издания на казахском языке книги французского историка, исследователя средневековой истории Евразии и Улуса Джучи Мари Фаверо «Алтын Орда. Дала империясы әлемді қалай өзгертті».
Мероприятие организовано по инициативе Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан совместно с издательством Steppe & World Publishing и Посольством Франции в Республике Казахстан.
Презентация состоялась в рамках реализации инициатив Главы государства, направленных на развитие культуры чтения и формирование интеллектуальной нации, а также системное изучение историко-культурного наследия Улуса Джучи.
В ходе мероприятия читателям было представлено издание труда на казахском языке, получившего широкое признание в международном научном сообществе. Книга посвящена всестороннему изучению места и роли Улуса Джучи и Золотой Орды во всемирной истории. В ней рассматриваются торговые пути, дипломатические связи, развитие городов, а также культурное взаимодействие между Востоком и Западом. Выход книги на казахском языке предоставляет отечественным читателям возможность ознакомиться на родном языке с современными международными исследованиями по истории Золотой Орды.
Руководитель центра при Академии Ж.Төлен в своем выступлении отметил, Мари Фаверо рассматривает Золотую Орду не только как государство, осуществлявшее военные завоевания, но прежде всего как могущественную империю, оказавшую значительное влияние на формирование политического, экономического и культурного пространства Евразии. Особое внимание автор уделяет мобильной государственности, институтам управления, дипломатии и торговым связям. Для Казахстана эти научные подходы представляют особую ценность в контексте комплексного изучения исторической преемственности «Улус Джучи – Золотая Орда – Казахское ханство» на основе конкретных исторических источников и данных.
В основной части презентации Мари Фаверо представила свою книгу «Алтын Орда. Дала империясы әлемді қалай өзгертті», рассказав о своем пути к изучению Улуса Джучи, истории создания труда и источниковой базе исследования. Исследователь отметила, что в своей работе комплексно использовала письменные источники на арабском, тюркских, русском, староитальянском, латинском и персидском языках, результаты археологических исследований, а также нумизматические материалы, связанные с ханами династии Джучидов. Это соответствует описанию исследовательской базы самой Фаверо.
В своем выступлении Мари Фаверо подчеркнула, что кочевые империи не следует рассматривать как периферийное явление мировой истории. По ее словам, степные кочевники обладали собственными институтами управления, городами и денежным обращением, активно участвовали в торговле, обеспечивали взаимодействие различных культур и демонстрировали религиозную терпимость. Исследователь отметила необходимость изучения истории кочевых обществ с учетом их собственной политической организации и исторического опыта.
Отдельное внимание Мари Фаверо уделила роли Золотой Орды в интеграции евразийского пространства. Исследователь отметила, что Золотая Орда связывала Евразию по направлениям Восток–Запад и Север–Юг, способствуя развитию дальней торговли и международных связей. При этом политическая система Улуса Джучи обладала высокой степенью адаптивности и позволяла гибко сочетать военные и дипломатические стратегии.
В ходе мероприятия состоялась церемония презентации издания книги на казахском языке, после чего участники обменялись мнениями с Мари Фаверо. В рамках сессии вопросов и ответов обсуждались актуальные проблемы изучения истории Улуса Джучи и Золотой Орды, место кочевых империй во всемирной истории, а также современные научные подходы к изучению исторического наследия. В завершение мероприятия состоялась автограф-сессия автора.
По итогам мероприятия была отмечена важность изучения истории Улуса Джучи и Золотой Орды на основе современных научных подходов, перевода зарубежных научных трудов на казахский язык, укрепления научных связей между казахстанскими и зарубежными учеными, а также популяризации исторических знаний. Выход труда Мари Фаверо на казахском языке расширяет доступ отечественных исследователей и читателей к современным международным исследованиям истории Улуса Джучи и Золотой Орды и способствует их включению в научный и образовательный оборот Казахстана.