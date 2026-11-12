Представлены основные достижения и приоритеты развития науки и высшего образования

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек на тему «Об основных направлениях работы в сфере науки и высшего образования».

В ходе брифинга глава ведомства представил результаты работы по реализации поручений Главы государства. Особое внимание было уделено повышению доступности высшего образования, социальной поддержке студентов, расширению международного академического сотрудничества, внедрению технологий искусственного интеллекта, развитию научного потенциала и совершенствованию механизмов финансирования науки.

По словам министра, в стране последовательно реализуются меры по расширению доступности высшего образования и созданию благоприятных условий для обучения граждан. За последние семь лет на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием было выделено 655,7 тыс. государственных образовательных грантов. Наряду с этим развивается система образовательных накоплений. На сегодняшний день открыто более 240 тысяч образовательных накопительных вкладов. В их числе 120 686 вкладов на общую сумму 49,8 млрд тенге в рамках программы «Келешек».

Особое внимание уделяется социальной поддержке студентов и развитию образовательной инфраструктуры. По сравнению с 2020 годом размеры студенческих стипендий увеличились в два раза. В период с 2018 по 2025 год в стране построено и реконструировано 281 общежитие общей вместимостью 72 125 мест. В результате принятых мер дефицит мест в общежитиях сократился почти в 16 раз – с 82,5 тысячи до 5 176 мест. В настоящее время проблема нехватки мест в студенческих общежитиях решена во всех регионах страны, за исключением Алматы.

В этой связи Саясат Нурбек подчеркнул, что доступность высшего образования непосредственно связана с уровнем социальной поддержки студентов и созданием условий для получения качественного образования.

«В соответствии с поручениями Главы государства проводится комплексная работа по повышению доступности высшего образования и созданию благоприятных условий для студентов. Наша задача – не только расширять возможности молодежи для получения образования, но и обеспечивать ее социальную защищенность. В этих целях увеличено количество государственных грантов, повышены размеры стипендий, последовательно решается проблема дефицита мест в общежитиях», – отметил министр.

В целях укрепления позиций Казахстана как регионального образовательного хаба расширяется международное академическое сотрудничество. На сегодняшний день в стране открыто 33 филиала зарубежных вузов и иностранных образовательных организаций. Реализуются совместные проекты с ведущими университетами США, России, Китая, Великобритании, Германии, Южной Кореи и других государств. Численность иностранных студентов в Казахстане приблизилась к 41 тысяче. В филиалах зарубежных университетов обучаются 12 тысяч студентов. Кроме того, ведется строительство отдельных кампусов для Cardiff University, Coventry University и МИФИ. За рубежом также открыто пять филиалов казахстанских университетов.

Укрепляются позиции отечественных университетов в международных рейтингах. В QS World University Rankings 2026 вошли 18 казахстанских вузов. В рейтинге Times Higher Education World University Rankings 2027 Nazarbayev University впервые вошел в число 400 ведущих университетов мира. Всего в данном рейтинге представлены 10 казахстанских вузов.

Одним из важных направлений развития системы высшего образования остается подготовка кадров в соответствии с реальными потребностями рынка труда. По результатам опроса 73 тысяч предприятий установлена потребность экономики в более чем 400 тысячах специалистов. В рамках проекта «Мамандығым – Болашағым» во всех 20 регионах разработаны региональные карты потребности в кадрах. Кроме того, в 10 вузах реализуется пилотная программа подготовки индустриальных PhD, в рамках которой обучаются 312 докторантов.

Министр отметил, что одним из ключевых приоритетов модернизации высшего образования является внедрение технологий искусственного интеллекта.

«В настоящее время в 31 университете реализуются 44 образовательные программы в данном направлении. В рамках программы AI-Sana обучение прошли 706 тысяч студентов, а вузами разработано 515 проектов с применением искусственного интеллекта. Кроме того, открыт Qazaq AI Research University, реализуются проекты Coursera, Huawei ICT Academy и ChatGPT Edu», – сообщил Саясат Нурбек.

Во второй части пресс-конференции министр остановился на реформах в научной сфере и новых механизмах ее финансирования. В частности, Национальной академии наук придан особый статус при Президенте РК, создан Национальный совет по науке и технологиям. Принят Закон «О науке и технологической политике», направленный на совершенствование управления научной деятельностью, поддержку исследователей и внедрение научных разработок в экономику. Наряду с этим сформирована единая цифровая информационная система «Казахстанская наука», начата ее интеграция с государственными сервисами.

За последние годы значительно увеличились объемы финансирования науки. Внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выросли в 3,2 раза – с 82,3 млрд тенге в 2019 году до 261,5 млрд тенге в 2025 году. Количество научных проектов, реализуемых в рамках грантового финансирования, возросло с 1 325 до 3 135.

Ведется системная работа по поддержке научных кадров. На законодательном уровне закреплен профессиональный статус ученых и научных работников, увеличены размеры оплаты труда и доплат за ученые звания. В 2019-2025 годах численность исследователей, занятых научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, выросла до 28 374 человек, а количество молодых ученых – с 9 704 до 14 323 человек.

Особое внимание уделяется обеспечению молодых ученых жильем. Ранее 812 молодым ученым были вручены ключи от квартир. Кроме того, в рамках программы жилищного кредитования в 2025 году было выделено 270 квартир, а в 2026 году этот показатель достиг 807 квартир.

Наряду с этим в стране ведется работа по формированию наукоградов в целях укрепления научно-технологического потенциала. До 2035 года планируется создать три наукограда в Алматы, Курчатове и Астане. Их деятельность будет направлена на развитие сотрудничества между научными организациями, университетами и высокотехнологичными предприятиями, внедрение научных разработок в производство и реализацию новых технологических проектов.

В завершение брифинга министр подчеркнул, что реализуемые в сфере науки и высшего образования меры направлены на развитие человеческого капитала, подготовку квалифицированных специалистов, повышение результативности научных исследований и укрепление научно-технологического потенциала страны.