Министр науки и высшего образования обсудил с Послом Чехии перспективы сотрудничества

Сегодня в Астане министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в РК Паволом Шепеляком.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-чешского сотрудничества в сфере высшего образования, науки и инноваций. Особое внимание было уделено вопросам подготовки высококвалифицированных кадров, реализации совместных образовательных программ, развития академической мобильности, а также расширения взаимодействия между высшими учебными заведениями и научными организациями двух стран.

Посол Чешской Республики Павол Шепеляк подтвердил заинтересованность чешской стороны в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества и реализации новых совместных инициатив, направленных на развитие образовательной и научно-инновационной экосистемы.

Отдельное внимание стороны уделили перспективам подписания межведомственного соглашения о взаимном обмене студентами на эквивалентной основе между Казахстаном и Чехией. В частности, была обсуждена возможность подписания соответствующего документа в рамках следующей встречи.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу по укреплению казахстанско-чешского партнерства в сфере высшего образования, науки и инноваций. Реализация совместных инициатив и проектов будет способствовать дальнейшему развитию образовательного и научного потенциала Казахстана, укреплению его позиций как регионального центра образования, исследований и инноваций, а также подготовке конкурентоспособных кадров, отвечающих современным требованиям глобальной экономики.