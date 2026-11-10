ВКТУ представил научно-технологический потенциал Казахстана на COP31

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева выступил соорганизатором международной сессии «Powering the Transition: Energy Security, Mobility & Critical Minerals» в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье.

Мероприятие состоялось в Национальном павильоне Республики Казахстан при участии ВКТУ, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) и RTCC. В обсуждении принимают участие представители международных организаций, университетов и научно-исследовательских центров из США, Марокко и других стран.

Основное внимание сессии уделяется вопросам энергетической безопасности, развитию экологически устойчивого транспорта, добыче и переработке критических и редкоземельных металлов, а также подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей. ВКТУ представил научно-технологические разработки в области исследования и переработки критических минеральных ресурсов, а также опыт международного исследовательского сотрудничества и подготовки инженерных специалистов.

Университет участвует в проекте TiBeRIUM программы Европейского союза Horizon Europe, направленном на разработку экологически эффективных технологий переработки титана и бериллия. Кроме того, ВКТУ развивает партнерство с Католическим университетом Лёвена (KU Leuven, Бельгия), Геологической службой Финляндии (GTK), зарубежными научными организациями и промышленными предприятиями. Одним из перспективных направлений сотрудничества является создание научного центра по исследованию редкоземельных элементов на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д.Серикбаева.

Участие ВКТУ в организации международной сессии COP31 способствует укреплению позиций казахстанской науки на международной арене, развитию научно-технологического сотрудничества и интеграции отечественных исследований в решение глобальных климатических и промышленных задач.