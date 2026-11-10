Казахстан расширяет поддержку ученых и внедрение научных разработок

10 ноября во всем мире отмечается Всемирный день науки за мир и развитие. Эта дата, учрежденная ЮНЕСКО, призвана подчеркнуть роль научных исследований в обеспечении устойчивого развития, решении глобальных вызовов и повышении качества жизни. В Казахстане развитие науки остается одним из приоритетных направлений государственной политики. Министерство науки и высшего образования РК проводит системную работу по укреплению научного потенциала страны, поддержке ученых, развитию исследовательской инфраструктуры и внедрению научных разработок в реальный сектор экономики.

За последние годы в Казахстане наблюдается положительная динамика развития научной сферы. Увеличиваются объемы финансирования исследований, расширяются меры государственной поддержки ученых и укрепляется взаимодействие научных организаций с производственным сектором.

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году численность работников, занятых научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), составила 28 374 человека, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 11 872 специалиста, или 41,8%, имеют ученую степень. При этом 47% исследователей составляют специалисты в возрасте до 40 лет включительно.

Научно-исследовательскую деятельность в стране осуществляют 434 организации, включая научные учреждения государственного сектора, высшие учебные заведения, предприятия и некоммерческие организации. В 2026 году реализуются 2 107 научных проектов и 243 научно-технические программы, направленные на проведение фундаментальных и прикладных исследований, развитие перспективных технологий и решение актуальных социально-экономических задач.

Важным этапом совершенствования государственной научно-технологической политики стало принятие Закона Республики Казахстан «О науке и технологической политике», разработанного во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Закон направлен на создание благоприятных условий для развития отечественной науки, повышение эффективности научных исследований, укрепление взаимодействия науки и производства, а также расширение механизмов государственной поддержки ученых.

Закон предусматривает внедрение международных подходов к оценке уровня технологической готовности разработок, совершенствование механизмов финансирования научных исследований, развитие цифровой экосистемы научно-технической информации и расширение участия регионов в реализации научно-технологической политики. Кроме того, усилена роль Национальной академии наук РК как высшей научной организации страны.

19 октября 2026 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 934 утверждена разработанная Министерством науки и высшего образования Концепция развития инноваций в Республике Казахстан на 2026–2030 годы. Документ направлен на укрепление взаимодействия науки, бизнеса, государства и регионов, формирование технологического спроса, ускорение внедрения и коммерциализации научных разработок. Реализация Концепции позволит развивать трансфер технологий, инновационное предпринимательство и региональные инновационные системы, а также повысить практическую и экономическую отдачу от результатов исследований.

С 1 октября 2026 года введен в действие национальный стандарт СТ РК 4047-2026 «Научные исследования и постановка их на производство. Общие требования к проведению работ, структуре и оформлению отчетов». Стандарт устанавливает единые подходы к планированию, проведению и оценке результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе с применением уровней технологической готовности (TRL). Его внедрение направлено на повышение практической результативности исследований, развитие трансфера технологий и обеспечение последовательного перехода от научных разработок к их применению в производстве.

Особое внимание уделяется поддержке молодых ученых и созданию благоприятных условий для их профессионального развития. По итогам пяти конкурсов грантового финансирования более двух тысяч молодых ученых и исследователей получили возможность реализовать научные идеи в рамках 690 проектов. При этом в научных проектах, финансируемых Министерством, предусмотрено обязательное участие молодых исследователей в объеме не менее 30% от состава исполнителей.

По поручению Главы государства последовательно расширяются меры социальной поддержки научных работников. В частности, более 800 молодых ученых получили жилье в рамках специальных программ кредитования и безвозмездного предоставления квартир. Увеличены размеры доплат за ученые степени и научные звания, создаются дополнительные возможности для прохождения международных научных стажировок, получения государственных научных стипендий и премий за достижения в научной деятельности.

Наряду с подготовкой научных кадров одним из приоритетов остается коммерциализация результатов научных исследований и их практическое применение в экономике. В рамках грантовой программы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности за 2016-2026 годы проведено восемь конкурсов, по итогам которых государственную поддержку получили 386 проектов.

Из них 291 проект обеспечил реализацию продукции на рынке, более 30 проектов вышли на экспорт, а девять достигли объема продаж свыше 1 млрд тенге. Эти результаты свидетельствуют о востребованности отечественных научных разработок и расширении возможностей для их внедрения в производство.

Важную роль в развитии инновационной экосистемы играет Фонд науки, функционал которого расширен в соответствии с Законом «О науке и технологической политике». Помимо грантового финансирования и сопровождения проектов коммерциализации, предусмотрены новые инструменты поддержки, включая технологическую бизнес-акселерацию, инкубирование, технологическое брокерство и венчурное финансирование.

По итогам Глобального инновационного индекса 2026 года Казахстан поднялся на 8 позиций, заняв 73-е место среди 139 экономик мира, что стало лучшим результатом страны за последнее десятилетие. Казахстан занял 2-е место в рейтинге Центральной и Южной Азии, сохранив лидерство в Центральной Азии.

В целях обсуждения актуальных вопросов инновационного развития Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан совместно с Комитетом по цифровизации, инновациям и науке Курултая Республики Казахстан провело круглый стол по вопросам совершенствования механизмов развития инновационной деятельности. Особое внимание в ходе обсуждения было уделено укреплению взаимодействия науки и бизнеса, коммерциализации научных разработок и внедрению инноваций в экономику. Круглый стол стал площадкой для обмена мнениями между представителями профильного ведомства, бизнеса и экспертного сообщества.

Для укрепления взаимодействия науки и производства активно развивается практика проведения научно-технологических сессий с участием ведущих предприятий страны. За последние три года организованы 33 такие сессии, объединившие более 400 ученых, инженеров и отраслевых экспертов. В ходе совместной работы определено свыше 200 технологических задач, разработано более 180 прототипов решений и подготовлено свыше 20 технических заданий для дальнейших исследований.

К этой работе привлечены такие крупные предприятия, как «Казахмыс», «Казатомпром», ERG, «Казцинк», «КазМунайГаз» и другие представители промышленного сектора. Подобный формат сотрудничества позволяет ориентировать научные исследования на конкретные потребности производства, ускорять разработку технологических решений и повышать их практическую значимость.

Для систематизации запросов предприятий и государственных органов формируется Единый реестр научно-технологических задач. Его внедрение направлено на повышение эффективности взаимодействия научного сообщества и бизнеса, а также формирование государственного заказа на исследования с учетом технологических потребностей отраслей экономики.

Отдельным направлением работы Министерства является развитие региональной науки. В рамках реализации Закона «О науке и технологической политике» расширены полномочия местных исполнительных органов в вопросах организации и финансирования научных исследований. При акиматах созданы советы по науке, определены приоритетные направления исследований с учетом экономической специализации и потребностей регионов.

Особое значение придается поддержке прикладных научных проектов, ориентированных на решение актуальных задач регионального развития, внедрение инновационных технологий и укрепление взаимодействия местных предприятий, университетов и научных организаций.

Таким образом, развитие научной сферы Казахстана направлено не только на расширение исследовательского потенциала, но и на достижение конкретных результатов, востребованных обществом и экономикой. Последовательное укрепление научной инфраструктуры, поддержка исследователей, привлечение частных инвестиций и коммерциализация разработок создают условия для повышения технологической конкурентоспособности страны.

Во Всемирный день науки в интересах мира и развития Министерство науки и высшего образования РК подчеркивает значимость научного труда и продолжает работу по формированию современной научной экосистемы, в которой результаты исследований способствуют устойчивому развитию Казахстана и повышению благосостояния граждан.