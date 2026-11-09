В Костанае представили более 40 цифровых проектов студентов

В Костанайском региональном университете имени Ахмет Байтұрсынұлы состоялся фестиваль Digital Career Fest 2026. В рамках мероприятия были представлены более 40 студенческих проектов, свыше 30 разработок сотрудников университета, а также более 20 интерактивных решений в области искусственного интеллекта, робототехники, автоматизации, программной инженерии и технологий VR/AR.

В связи с объявлением 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта в университете особое внимание уделяется внедрению современных технологий в образовательный процесс, научные исследования и проектную деятельность. Ряд цифровых решений, разработанных студентами, уже внедряется в производственные процессы и находит практическое применение в реальном секторе экономики.

С приветственными словами к участникам фестиваля обратились вице-министр науки и высшего образования РК Динара Ринатовна Щеглова, выступившая в онлайн-формате, а также руководитель Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области Азамат Кашиев.

Одним из представленных проектов стала система «НарядAI», разработанная в рамках республиканского хакатона Qostanai AI Industry Hackathon 2026. Она предназначена для оптимизации процессов выдачи производственных заданий и контроля их выполнения на предприятии АО «Костанайские минералы». Проект разработала команда FenixTech, представлявшая Baitursynuly University и KKCI. Инициатором выступил студент первого курса образовательной программы «Информационные системы» Роман Говако.

Разработка получила высокую оценку предприятия, а команда была удостоена денежного приза в размере 1 миллиона тенге. В настоящее время система внедряется в производственный процесс. Ее ключевая особенность заключается в возможности автономной работы через локальную сеть без подключения к интернету. Интерес к разработке также проявило ТОО «Агро-Парасат».

Кроме того, студенты образовательной программы «Информационные технологии и робототехника» Всеволод Смольский и Сергей Наконечный представили локальную систему прокторинга QORGAU. Проект направлен на обеспечение прозрачности компьютерных экзаменов и соблюдение принципов академической честности. Функционал системы включает защиту браузера, отслеживание движения глаз студента и выявление случаев использования смартфонов во время экзамена. В настоящее время ведется работа по внедрению разработки в образовательный процесс университета.

На фестивале также была представлена интеллектуальная система AgroVision, предназначенная для сельскохозяйственной отрасли. Ее разработали студенты четвертого курса Данил Руш и Жангир Сатмырза. Ранее проект был представлен на международном форуме AI & Digital Bridge 2026. Система направлена на раннее выявление заболеваний растений с использованием искусственного интеллекта. Она анализирует изображения, полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов, определяет пораженные участки и формирует рекомендации по защите сельскохозяйственных культур.

Еще одной разработкой в сфере образования стал AR-учебник «Әліппе». Интерактивное учебное пособие, основанное на технологии дополненной реальности, позволяет дополнять содержание традиционного учебника цифровыми элементами. По информации разработчиков, приложение уже используется учителями начальных классов и родителями. Проект также был представлен на международном форуме AI & Digital Bridge 2026.

Фестиваль Digital Career Fest 2026 стал площадкой не только для презентации студенческих разработок, но и для укрепления сотрудничества между университетом и работодателями. В мероприятии приняли участие представители более 30 крупных компаний Костанайской области, которые обсудили возможности практического применения, совершенствования и внедрения представленных проектов в производство. Кроме того, были рассмотрены вопросы организации производственной практики и стажировок для студентов.

В рамках фестиваля состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве, направленных на развитие совместных образовательных и практико-ориентированных инициатив, а также подготовку востребованных IT-специалистов.

В ходе мероприятия ректор университета Сеитбек Куанышбаев и проректор по академическим вопросам Эльмира Наурызбаева рассказали о достижениях вуза в области цифровой трансформации, новых образовательных программах, цифровых сервисах и научных разработках.