Студентка QyzPU Ясмина Токсанбаева награждена медалью «Ерен еңбегі үшін»

Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева ряд спортсменов, добившихся высоких результатов на XX летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх, прошедших в Японии, удостоены государственных наград.

В числе награжденных – студентка второго курса Казахского национального женского педагогического университета, спортсменка, специализирующаяся на спортивной ходьбе, Ясмина Токсанбаева. Ей вручена медаль «Ерен еңбегі үшін».

Ясмина Токсанбаева – рекордсменка Казахстана, мастер спорта международного класса, многократная победительница и призер чемпионатов Азии. На XX летних Азиатских играх, проходивших в Японии в 2026 году, он преодолел марафонскую дистанцию в спортивной ходьбе (42,195 км) за 3 часа 22 минуты 20 секунд.

Государственная награда стала высокой оценкой спортивных достижений Ясмины Токсанбаевой и ее вклада в развитие казахстанского спорта.