На заседании Азиатско-Тихоокеанского регионального комитета программы ЮНЕСКО «Память мира» (MOWCAP), состоявшемся в Джакарте, коллекция редких печатных изданий Машхура Жусупа Копеева, хранящаяся в фондах РГП «Ғылым ордасы», была официально включена в региональный реестр программы. Номинационная заявка была подготовлена казахстанской стороной.

Произведения Машхура Жусупа Копеева отражают общественно-политическую жизнь казахского общества второй половины XIX – начала XX века и представляют собой ценные исторические источники, раскрывающие просветительские идеи, духовные ценности, литературные и культурные традиции казахского народа. Особое место в творческом наследии мыслителя занимают вопросы развития науки и образования, сохранения исторической памяти и национальной самобытности.

Специалисты Центральной научной библиотеки РГП «Ғылым ордасы» приняли активное участие в подготовке номинационной заявки, научном обосновании исторической и культурной значимости коллекции, а также сборе необходимых документов и материалов. Включение коллекции в региональный реестр ЮНЕСКО стало важным шагом в международном признании национального письменного наследия Казахстана. Это событие подчеркивает значимость отечественных историко-культурных памятников в мировом культурном пространстве и открывает новые возможности для их изучения и популяризации.

Данное достижение также свидетельствует о результативности системной работы Центральной научной библиотеки по сохранению, изучению и популяризации национального письменного наследия. Кроме того, включение коллекции в реестр будет способствовать расширению доступа международного научного сообщества к творческому наследию Машхура Жусупа Копеева.