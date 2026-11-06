В Павлодаре обсудили вопросы развития науки и высшего образования

6 ноября на базе Margulan University в Павлодаре состоялась встреча вице-министра науки и высшего образования РК Динары Ринатовны Щегловой с жителями Павлодарской области. В мероприятии приняли участие жители региона, профессорско-преподавательский состав университета, представители научного сообщества и студенты.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации задач, обозначенных в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе», повышения доступности высшего образования, социальной поддержки студентов, развития науки и подготовки квалифицированных кадров в соответствии с потребностями рынка труда.

В своем выступлении вице-министр остановилась на основных показателях системы высшего образования и мерах государственной поддержки.

«Сегодня в стране функционируют 132 высших учебных заведения, в которых обучаются более 806 тысяч студентов. Особое внимание уделяется улучшению социальных условий обучающихся. За последние годы размер стипендий студентов бакалавриата увеличился в два раза, а магистрантов и докторантов – в 1,75 раза. Эти меры направлены на создание благоприятных условий для получения молодежью качественного образования», – отметила Динара Щеглова.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам государственной поддержки научных исследований, совершенствования механизмов финансирования науки, привлечения частных инвестиций и внедрения отечественных научных разработок в производство.

«Одним из ключевых приоритетов развития науки является ориентация результатов научных исследований на реальные потребности экономики. На сегодняшний день в стране на рынок выведена 241 научная разработка. Активизируется работа по привлечению частных инвестиций в научные исследования. В этом направлении внедряются новые механизмы стимулирования бизнеса и создаются условия для укрепления взаимодействия науки и производства. Наша цель – обеспечить практическое применение научных разработок и их реальный вклад в развитие экономики страны», – подчеркнула вице-министр.

Кроме того, были представлены результаты работы по внедрению технологий искусственного интеллекта в систему высшего образования, развитию цифровых компетенций студентов и расширению сотрудничества с международными образовательными платформами.

«Освоение технологий искусственного интеллекта становится одним из важнейших требований к современным специалистам. Сегодня в 31 вузе страны реализуются 44 образовательные программы в области искусственного интеллекта. В рамках программы AI-Sana обучение прошли 706 тысяч студентов, реализуются 515 проектов в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, за три года 200 тысяч студентов получили 550 тысяч сертификатов на международной платформе Coursera. Эти инициативы способствуют развитию цифровых навыков молодежи, повышению ее конкурентоспособности и адаптации системы высшего образования к новым технологическим требованиям», – отметила она.

В рамках встречи заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Наужан Дидарбекова представила Атлас профессий Павлодарской области. Она рассказала о наиболее востребованных специальностях на региональном рынке труда в эпоху искусственного интеллекта, подчеркнув важность развития междисциплинарных образовательных программ, объединяющих высокие технологии, IT-аналитику и промышленное производство.

В свою очередь председатель правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» Санат Жолдыхан проинформировал участников о механизмах государственной поддержки научных и инновационных инициатив.

Встреча продолжилась в формате открытого диалога, в ходе которого участники смогли задать интересующие их вопросы и получить соответствующие разъяснения.

В рамках встречи представители Министерства также ознакомились с научно-технической инфраструктурой Margulan University. Делегации представили деятельность Офиса цифровизации и искусственного интеллекта, серверное оборудование университета, а также работу лабораторий когнитивных исследований и диагностики одаренности и психолого-педагогического сопровождения.

Кроме того, вице-министр провела личный прием граждан, в ходе которого рассмотрела обращения жителей Павлодарской области по вопросам науки и высшего образования. По поднятым вопросам были даны соответствующие разъяснения, все обращения взяты на контроль.