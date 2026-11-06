Казахстан удостоен международной премии Coursera Learning Excellence Award в Лондоне

Министерство науки и высшего образования РК удостоено международной премии Coursera Learning Excellence Award в рамках мероприятия London FWD, объединившего ведущие образовательные технологические платформы Coursera и Udemy, а также ключевых партнеров из стран Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).

В ходе церемонии награждения также были отмечены международная консалтинговая компания EY, британский банк Nationwide и итальянская технологическая консалтинговая компания bIP. Мероприятие прошло под руководством генерального директора Coursera Грега Харта (Greg Hart) и собрало руководителей ведущих международных организаций, занимающихся развитием цифрового образования и подготовкой квалифицированных кадров.

Награда присуждена Казахстану за достижения в интеграции международного онлайн-обучения в систему высшего образования, а также развитии цифровых компетенций и навыков в области искусственного интеллекта, востребованных современной экономикой. С момента начала сотрудничества Казахстана с Coursera в 2022 году совместная инициатива стала одним из стратегически значимых направлений трансформации национальной системы высшего образования.

Развитие цифрового образования является одним из приоритетных направлений работы Министерства науки и высшего образования РК. В ведомстве ведется последовательная работа по внедрению современных образовательных технологий, расширению сотрудничества с международными платформами онлайн-обучения и развитию у студентов цифровых и гибких навыков, востребованных на современном рынке труда.

Работа Министерства по цифровой трансформации высшего образования ранее получила международное признание в 2025 году, когда министр Саясат Нурбек был удостоен премии Coursera Learning Hero Award. Получение премии Coursera Learning Excellence Award в 2026 году стало продолжением этого достижения, подтвердив последовательное развитие национальной стратегии в области цифрового образования и искусственного интеллекта, а также расширение возможностей применения полученных компетенций для формирования нового поколения предпринимателей и развития стартап-экосистемы.

Coursera Kazakhstan: трансформация высшего образования

Благодаря реализации инициативы студенты казахстанских вузов получили доступ к тысячам международных онлайн-курсов, программам профессиональной сертификации ведущих университетов мира и отраслевых партнеров, а также возможностям приобретения практических навыков.

На сегодняшний день более 292 тысяч обучающихся получили сертификаты на платформе Coursera, а их общее количество превысило 682 тысячи. Совокупная продолжительность обучения составила более 5,35 млн часов, при этом в рамках образовательных программ казахстанских вузов было зачтено 163 098 академических кредитов.

В 2026 году Министерство науки и высшего образования РК выделило 38 184 лицензии Coursera для 100 высших учебных заведений Казахстана.

Более 100 университетов страны последовательно интегрируют курсы Coursera в свои образовательные программы, признавая результаты онлайн-обучения в рамках формального высшего образования.