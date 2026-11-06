КазНУ получил статус кафедры ICESCO и открыл Центр Аль-Фараби в Китае

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби в рамках Международного симпозиума «Философия. Этика. Будущее», посвященного философскому и научному наследию Абу Насыра Аль-Фараби состоялось подписание трех важных меморандумов о сотрудничестве.

Согласно первому соглашению, кафедре религиоведения и культурологии факультета философии и политологии будет присвоен статус представительства Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO). Представительство будет работать по трем основным направлениям развития партнерских связей. В рамках научно-исследовательской деятельности планируется углубить исследования в области религиоведения и культурологии, а также изучить общее историко-культурное наследие исламского мира и Центральной Азии. В рамках направления образования и повышения потенциала для студентов и исследователей государств-членов ICESCO будут разработаны специальные курсы и программы профессиональной подготовки, а также организованы летние школы и программы академической мобильности. По направлению диалога и просвещения планируется проведение международных конференций и семинаров, а также подготовка научных публикаций. Официальный документ подписали ректор КазНУ Жансеит Туймебаев и генеральный директор ICESCO Салим аль-Малик.

В рамках второго меморандума филиал Центра «Аль-Фараби» КазНУ откроется в Чжэнчжоуском университете Китая. Здесь планируется подготовка совместных публикаций, переводов и научных изданий. Кроме того, стороны намерены создать тематическую библиотеку и базу электронных научных ресурсов с соблюдением авторских прав. В дальнейшем предусмотрено сотрудничество с другими международными научно-исследовательскими организациями.

Третий меморандум направлен на укрепление партнерских связей в сфере образования между КазНУ и Международным исламским университетом Малайзии. В частности, планируется организация командировок преподавателей и сотрудников, а также краткосрочных программ для студентов. Стороны намерены объединить научный потенциал двух университетов, обеспечить финансирование исследовательских проектов и подготовку совместных публикаций в научных журналах.

Официальные документы подписали Жансеит Туймебаев и руководители двух университетов.