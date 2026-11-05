Казахстанские ученые изучили исторические документы из фондов Гарварда

В ходе научной командировки в Гарвардский университет казахстанские ученые изучили в библиотеке Хоутона семь исторических актов, датируемых 1599-1742 годами. Документы, хранящиеся в коллекции MS Turk 70, содержат ценные сведения о системе государственного управления, земельных отношениях, а также практике предоставления тарханства и сойургала в Яркендском ханстве и Восточном Туркестане. Эти источники имеют важное значение для изучения государственного управления, традиций делопроизводства и исторической терминологии Центральной Азии.

Научная командировка была организована в рамках программы «Рукописное наследие Казахстана: регистрация, реставрация, научная каталогизация, цифровизация и комплексное кодикологическое исследование». Основная цель программы – системный учет, реставрация, научное описание и цифровизация рукописей и редких книг, хранящихся в Казахстане. Проект направлен на сохранение национального письменного наследия, обеспечение его доступности для исследователей и формирование на его основе новых исторических знаний.

В реализации масштабного проекта, координируемого республиканским государственным предприятием «Ғылым ордасы», участвуют Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави и Astana IT University. Международным научным партнером выступает Центр российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета, оказывающий содействие в проведении совместных исследований и обмене академическим опытом. В научной командировке приняли участие шесть исследователей Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави и шесть представителей «Ғылым ордасы», в том числе четыре специалиста Центральной научной библиотеки.

Ученые провели источниковедческие и библиографические исследования в фондах Гарвардского университета и Библиотеки Конгресса США. Исследователи Университета Ахмеда Ясави занимались поиском письменных источников по истории средневековой Центральной Азии, включая памятники мамлюкско-кыпчакского наследия и эпохи Улуса Джучи, документы и рукописи на чагатайском языке, а также персоязычные исторические хроники.

Особое внимание было уделено семи актам комплекса Central Asian Documents (MS Turk 70) из собрания библиотеки Хоутона, датируемым 1599-1742 годами. Источники содержат сведения преимущественно о системе управления Яркендского ханства и Восточного Туркестана, земельных отношениях и практике предоставления тарханства и сойургала. В ходе командировки информация об этих документах была систематизирована.

Исследователи также сопоставили 22 библиографические записи из фонда библиотеки Хоутона, непосредственно связанные с тематикой проекта. Кроме того, был подготовлен библиографический список, включающий 70 научных и справочных материалов по вопросам учета, каталогизации, изучения и введения исторических источников в научный оборот.

Казахстанские специалисты ознакомились с практикой хранения редких книг и рукописей, их научной каталогизации, цифровизации и предоставления исследователям в библиотеках Widener, Houghton и H.C. Fung, а также в подразделении Harvard Library Information and Technical Services.

Полученный опыт имеет непосредственное значение для исследований тюркских письменных памятников и исторических источников, проводимых в Университете Ахмеда Ясави. Он также будет способствовать совершенствованию образовательных программ в области чагатаеведения и усилению профессиональной подготовки молодых исследователей.

На семинаре From Shelves to Scholarship, состоявшемся в Центре Дэвиса, казахстанская сторона представила результаты проведенной работы. Заместитель генерального директора «Ғылым ордасы» Азамат Нуршанов рассказал о ходе реализации программы. По данным на начало октября 2026 года, оцифрованы 1 510 рукописей и редких книг, научную обработку прошли 417 редких изданий на арабской графике. Исполнитель программы Айнур Абиш представила исследование, посвященное грамматике казахского языка.

В ходе командировки также состоялись встречи с представителями Центра Дэвиса и руководителями научной программы. Стороны обсудили перспективы совместного изучения рукописей, подготовки научных публикаций и продолжения академического обмена.

Казахстанскую делегацию принял вице-провост Гарвардского университета по международным связям, профессор Марк К. Эллиотт. Ему был передан сборник «Официальные документы по истории Улуса Джучи», подготовленный Евразийским научно-исследовательским институтом Университета Ахмеда Ясави.

По итогам научной командировки исследователям были вручены сертификаты. Поездка позволила казахстанским ученым представить результаты своей работы международному академическому сообществу и укрепить научные связи с Гарвардским университетом. Полученный опыт планируется использовать при подготовке новых публикаций и реализации совместных исследовательских проектов.