Студент Auezov University установил мировой рекорд на Чемпионате мира

На проходящем в китайском городе Нинбо Чемпионате мира по тяжелой атлетике студент Auezov University Нургиса Адилетулы продемонстрировал выдающийся результат, установив новый мировой рекорд. Выступая в составе сборной Казахстана в весовой категории до 95 кг, наш соотечественник поднял 399 кг по сумме двоеборья и завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

Нургиса Адилетулы – студент 2-го курса образовательной программы «Юриспруденция» (6В04210) Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова. В соревнованиях, в которых приняли участие сильнейшие тяжелоатлеты мира, наш спортсмен показал результат 182 кг в рывке и 217 кг в толчке. Таким образом, по сумме двоеборья он набрал 399 кг и завоевал серебряную медаль. Кроме того, Нургиса Адилетулы стал серебряным призе ром в каждом из двух упражнений, получив еще две малые серебряные медали чемпионата мира.

Это первая медаль сборной Казахстана на чемпионате мира 2026 года. Отметим, что в сентябре этого года Нургиса Адилетулы стал серебряным призе ром летних Азиатских игр, прошедших в Японских городах Айти и Нагоя. По итогам двоеборья на этих соревнованиях спортсмен поднял 394 кг (177+217).

Международный успех студента – результат качественной подготовки и упорного труда. Этот пример наглядно демонстрирует важность создания в вузах условий не только для академического развития обучающихся, но и для реализации их спортивного потенциала. Достижения молодых людей, успешно совмещающих учебу и спорт, свидетельствуют об эффективности системы поддержки студентов в университете.