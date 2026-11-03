В КазНУ определили стратегию развития биотехнологий до 2036 года

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялся круглый стол «Перспективы развития биотехнологий в Республике Казахстан до 2036 года». Мероприятие собрало представителей профильных министерств, ведущих ученых, экспертов и лидеров индустрии для выработки консолидированных решений по развитию отрасли и подготовке кадров.

Открывая мероприятие, вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова акцентировала внимание на стратегической роли биотехнологий в национальной экономике. По ее словам, эта отрасль выступает одним из ключевых драйверов, способных обеспечить технологическую независимость страны и создать новые рабочие места.

«Главная задача системы высшего образования заключается не в количестве образовательных программ, а в способности выпускников применять современные биотехнологические решения на практике. Мы должны уметь трансформировать результаты научных исследований в реальный продукт и доводить его до промышленного уровня», – подчеркнула вице-министр.

Кроме того, Гульзат Кобенова отметила особую значимость нового национального стандарта, призванного ускорить коммерциализацию и внедрение научных разработок в производство.

Приветственное слово Председателя правления – ректора университета Жансеита Туймебаева зачитала проректор Алина Галеева. Руководитель вуза отметил высокий научный задел университета, реализующего десятки профильных проектов. С 2020 года КазНУ осуществил 76 биотехнологических проектов, включая 15 молодежных инициатив, создав целый ряд прорывных разработок. За 2023-2026 годы открыто 11 новых научных центров и лабораторий, включая передовые Институт мозга и лаборатория Farabi AI in Healthcare & Life Sciences, успешно внедряющая искусственный интеллект в науки о жизни.

«В сентябре начали работу Центр биоэнергетических технологий и Центр популяционного здоровья и анализа данных. Всего на факультете биологии и биотехнологии 37 лабораторий и центров. В рамках сегодняшнего мероприятия планируется открытие двух лабораторий», – говорилось в приветствии.

В ходе пленарной части прозвучали доклады ведущих ученых и экспертов: президента Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академика НАН РК Вячеслава Локшина, и.о. генерального директора Национального центра биотехнологии, профессора Юрий Скибы, профессора-исследователя кафедры биотехнологии КазНУ Ирины Савицкой, директора Международного центра исламской науки и инноваций КазНУ, PhD, профессора Нуралы Акимбекова и других.

Значимым событием форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между НАО «КазНУ имени аль-Фараби» и «Центрально-Азиатской ассоциацией биотехнологий», направленного на совместные исследования и трансфер технологий.

На площадке мероприятия также состоялась выставка биотехнологических предприятий, продемонстрировавшая современные научные достижения и технологические решения.