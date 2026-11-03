В КазНУ открылись биотехнологические лаборатории

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби в рамках круглого стола «Перспективы развития биотехнологий в Республике Казахстан до 2036 года» состоялась торжественная церемония открытия испытательной лаборатории «MicroBiotech» и научно-производственной площадки «OLAB BIOTECH».

В мероприятии приняли участие вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова, ведущие ученые, эксперты отрасли, индустриальные партнеры и молодые исследователи. Новые объекты призваны расширить спектр прикладных исследований, ускорить внедрение отечественных биотехнологических разработок в производство и укрепить связку науки с бизнесом.

Выступая на церемонии открытия, член Правления – проректор по научно-инновационной деятельности КазНУ Маргулан Ибраимов подчеркнул, что данные инициативы выводят интеграцию университета с реальным сектором экономики на качественно новый уровень. По его словам, современные площадки придадут мощный импульс практическому освоению передовых биотехнологий и подготовке высококвалифицированных отечественных кадров.

Испытательная лаборатория «MicroBiotech» площадью 65 квадратных метров аккредитована в Национальной системе аккредитации РК. Здесь на современном микробиологическом и молекулярно-биологическом оборудовании проводится комплексный анализ биологических материалов с оценкой их чистоты. Ключевые научные направления лаборатории охватывают экологический мониторинг и разработку биотехнологических методов повышения нефтеотдачи пластов.

Вторая научная площадка – лаборатория «OLAB BIOTECH» площадью 30 квадратных метров – специализируется на создании косметической продукции. На этой базе ученые университета осуществляют полный цикл работ: от разработки рецептур и составов до внедрения готовой продукции в серийное производство. В то же время обе новые лаборатории станут опорной практической базой для подготовки обучающихся и реализации совместных научно-производственных проектов.