3 ноября в Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан состоялась церемония открытия Всемирного конгресса ученых-механиков и инженеров WCMSE–2026. Масштабное международное научное мероприятие объединило более 500 ученых, инженеров, представителей научно-исследовательских организаций и промышленных предприятий из 18 стран мира.

Конгресс приурочен к 80-летию Национальной академии наук Республики Казахстан, 35-летию Национальной инженерной академии Республики Казахстан, а также 95-летию со дня рождения выдающегося ученого, академика НАН РК Умирбека Джолдасбекова – основателя научной школы механики машин и механизмов и Национальной инженерной академии.

В организации международного конгресса приняли участие Министерство науки и высшего образования РК, Национальная академия наук РК, Национальная инженерная академия РК, Институт механики и машиноведения имени У.А.Джолдасбекова, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева, Казахский национальный педагогический университет имени Абая и Международный инженерно-технологический университет.

Основная цель конгресса – обсуждение передовых научных достижений в области механики, робототехники и цифровых технологий, повышение потенциала фундаментальных и прикладных исследований, укрепление взаимодействия науки и производства, а также расширение международного научно-технологического сотрудничества.

В ходе научного форума были всесторонне рассмотрены современные направления развития механики, применение методов математического моделирования и машинного обучения, совершенствование робототехники и технологий искусственного интеллекта, подготовка инженерных кадров и внедрение результатов научных исследований в промышленность.

На конгрессе, проходящем в рамках объявленного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Года развития искусственного интеллекта, особое внимание уделено интеграции цифровых технологий в инженерную науку, совершенствованию интеллектуальных робототехнических систем и автоматизации производственных процессов. Кроме того, обсуждены результаты научных исследований и опытно-конструкторских работ, выполненных учеными и инженерами в 2026 году.

Выступая на открытии конгресса, президент Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Ахылбек Кажигулович Куришбаев подчеркнул стратегическое значение механики и инженерных наук для технологического развития страны и обеспечения ее экономической безопасности. Он сообщил, что по инициативе Академии разработана новая четырехуровневая модель определения приоритетных направлений науки, получившая поддержку Правительства и планируемая к применению с 2027 года. В данной модели фундаментальные исследования выделены в качестве самостоятельного приоритета, а научные результаты ориентированы на решение конкретных экономических задач.

Говоря о конкретных инициативах в этом направлении, президент Академии отметил флагманских научно-технических программ под руководством академиков, предусматривающие продление срока службы автомобильных дорог, разработку новых материалов на основе редких и редкоземельных металлов, управление водными ресурсами с применением платформы искусственного интеллекта DeepBAS и оценку сейсмических рисков с помощью системы SeismoAI RiskNet. Он также подчеркнул, что расширение международного научного сотрудничества, внедрение искусственного интеллекта на всех этапах исследований и доведение научных разработок до промышленного применения являются ключевыми приоритетами деятельности Академии.

Поздравление министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек участникам конгресса зачитала вице-министр Гульзат Кобенова.

«Как подчеркнул Глава государства, главной движущей силой современной эпохи являются знания, наука и инновации», – отмечается в поздравлении.

Также была подчеркнута важность укрепления взаимодействия науки, образования и производства, внедрения научных разработок в экономику и развития конкурентоспособных технологий как ключевых условий устойчивого экономического роста страны.

Одним из главных приоритетов конгресса является ориентация научных разработок на решение конкретных производственных задач и укрепление технологического потенциала отечественной промышленности. В этой связи в повестку дня вошли вопросы развития сотрудничества между научными организациями, технологическими компаниями и промышленными предприятиями Казахстана и Китая.

В частности, рассмотрены направления технологического партнерства с участием Института механики и машиноведения имени У.А.Джолдасбекова, Шэньянского института автоматизации Китая и компании SINSUN, а также предприятия «СарыаркаАвтоПром» группы Allur, ТОО «Семизбай-U» национальной атомной компании «Казатомпром» и завода по производству насосного оборудования KARLSKRONA. Одной из важных задач сотрудничества определены разработка, сборка, промышленные испытания и внедрение робототехнических комплексов на казахстанских предприятиях.

В рамках конгресса предусмотрено проведение международного круглого стола на тему «Наука и индустрия: механика, робототехника и технологические решения для предприятий Казахстана». Основное содержание дискуссии направлено на укрепление связи между научными исследованиями и реальными потребностями промышленности, а также обсуждение механизмов внедрения перспективных инженерных решений в производство.

Одной из важных инициатив международного научно-технологического сотрудничества является Казахстанско-Китайский центр прототипирования машин, роботов и средств автоматизации при Институте механики и машиноведения имени У.А.Джолдасбекова. В программу конгресса включены церемония открытия центра, презентация его научно-технологических направлений, совместных проектов и исследовательской инфраструктуры. Данная инициатива направлена на развитие совместных исследований в области робототехники и интеграцию отечественных инженерных разработок с производственной практикой.

Программа WCMSE–2026 включает пленарное заседание, шесть международных научных конференций, круглый стол с участием представителей науки и промышленности, а также выставку научно-технических достижений.

В рамках Конгресса научно-технической выставке было представлено более 100 экспонатов и демонстрированы инновационные разработки для промышленного применения, робототехнических систем, экспериментальных образцов машин и механизмов, макетов и прототипов.

Тематика шести международных научных конференций охватывает геомеханику и геотехнику, механику жидкостей и газов, механику машин и механизмов, робототехнику и мехатронику, обратные задачи и математическое моделирование, космические технологии и инженерное образование. В ходе научных дискуссий были затронуты исследовательские направления, отвечающие современным технологическим вызовам, вопросы взаимодействия научных школ и развития профессионального потенциала молодых исследователей.

Всемирный конгресс WCMSE–2026, несомненно, станет важной научной площадкой для укрепления взаимосвязи фундаментальной науки и инженерной практики, повышения промышленного потенциала отечественных научных разработок и расширения международного научно-технологического партнерства.

Всемирный конгресс WCMSE–2026 продолжит свою работу 4–5 ноября. В рамках программы в здании Национальной академии наук РК и высших учебных заведениях Алматы состоятся шесть международных научных конференций, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы механики, робототехники, математического моделирования, космических технологий и инженерного образования. Участники международного научного форума обменяются опытом и рассмотрят возможности расширения сотрудничества в области совместных исследований и внедрения научных разработок в производство.