В рамках рабочей поездки в Великобританию (Alatau City Roadshow) заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек провели встречу с председателем по международным связям Magdalen College Ричардом Салданья (Richard Saldanha).

Центральной темой переговоров стали перспективы выхода Magdalen College на образовательный рынок Казахстана и возможность открытия образовательного учреждения на территории Alatau City.

Стороны обсудили потенциальные форматы сотрудничества, организационные и институциональные условия реализации проекта, а также дальнейшие шаги по развитию партнерства. Особое внимание было уделено возможностям интеграции международного образовательного опыта в формирующуюся образовательную инфраструктуру Alatau City.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении предметной проработки инициативы. Следующим этапом станет согласование необходимых организационных и процедурных вопросов, после завершения которых планируется подписание соответствующих документов.

Привлечение международных образовательных организаций в Alatau City является частью стратегического подхода Казахстана к формированию современной образовательной и научно-инновационной экосистемы. Реализация подобных инициатив позволит расширить международное академическое сотрудничество, создать новые образовательные возможности для молодежи и укрепить позиции Казахстана как регионального центра качественного образования.