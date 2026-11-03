В Алматы открылся учебный класс-симулятор малых модульных реакторов

30 октября в Институте ядерной физики состоялось открытие учебного класса, оснащенного симулятором малого модульного реактора (ММР), созданного в рамках программы FIRST Государственного департамента США. Новая учебная площадка расширит возможности практической подготовки специалистов и укрепит кадровый потенциал Казахстана в сфере атомной энергетики.

В церемонии приняли участие представители государственных органов Казахстана и США, атомной промышленности, научного сообщества и международных организаций.

Вице-министр Гульзат Кобенова зачитала поздравительное письмо министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек.

«Развитие атомной отрасли – это не только вопрос энергетической безопасности, но и важный стимул для технологического развития страны. Атомная энергетика формирует спрос на высококвалифицированных специалистов, современные инженерные решения, новые материалы и передовые производственные технологии. Ее развитие дает импульс смежным отраслям – машиностроению, электронике, материаловедению и научным исследованиям. Поэтому сегодня важно не только создавать инфраструктуру для атомной энергетики, но и последовательно готовить кадры, способные работать с высокотехнологичными системами и создавать решения для промышленности будущего. Открытие учебного класса-симулятора – один из практических шагов в этом направлении, который позволит связать образование, науку и реальные технологические задачи атомной отрасли», – говорится в поздравительном письме.

Среди участников сессии были заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам содействия безопасности Шона Дж. Уилсон, председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Мейиржан Юсупов, управляющий директор по экономике и финансам ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Гульден Сакен, а также генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев.

Учебный класс оснащен симулятором, разработанным на основе модели реактора SMR-300 компании Holtec International. Он предназначен для практической подготовки студентов профильных специальностей, инженеров, исследователей и других специалистов атомной отрасли. Симулятор позволит изучать принципы работы малых модульных реакторов и их систем, а также отрабатывать процедуры управления, предусмотренные программной моделью.

Новая учебная площадка создаст дополнительные возможности для подготовки квалифицированных кадров для атомной энергетики Казахстана. В перспективе комплекс может использоваться для обучения специалистов из других стран Центральной Азии.

Открытие класса-симулятора станет важным шагом в развитии практико-ориентированного обучения, повышении профессиональных компетенций специалистов и укреплении взаимодействия между образованием, наукой и атомной промышленностью.