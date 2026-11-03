В Казахстане планируется развитие горного образования при участии Университета Эксетера

В Лондоне в рамках европейского роуд-шоу, направленного на привлечение международного капитала для развития города Алатау, состоялась встреча заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева и министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек с проректором (Pro-Vice-Chancellor) Университета Эксетера (University of Exeter, Великобритания), профессором Александрой Джербаси.

Alatau City – национальный проект, реализуемый по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи с представителем Университета Эксетера стороны обсудили перспективы расширения казахстанско-британского сотрудничества в сфере высшего образования и науки, а также подготовки высококвалифицированных кадров для горнодобывающей промышленности и других приоритетных отраслей экономики.

Особое внимание было уделено развитию горного образования в Казахстане при участии Camborne School of Mines – одного из ведущих академических центров Великобритании в области горного дела и подготовки специалистов для минерально-сырьевого сектора. В рамках встречи стороны выразили заинтересованность в укреплении академического взаимодействия, развитии образовательных программ и формировании новых возможностей для подготовки специалистов с учетом потребностей отечественной промышленности.

Соответствующие намерения закреплены в документе, подписанном Университетом Эксетера и Министерством науки и высшего образования РК. Документ предусматривает совместную работу по развитию горного образования в Казахстане, а также проработку вопроса создания филиала Университета Эксетера. В числе предварительно рассматриваемых направлений подготовки – Mining, Petroleum Engineering, Advanced Materials Science и Sustainable Development Management. Выбор программ обусловлен необходимостью обеспечения экономики Казахстана востребованными инженерными, технологическими и управленческими кадрами. В настоящее время ведется комплексная проработка проекта.

Университет Эксетера – один из ведущих государственных исследовательских университетов Великобритании, основанный в 1855 году и входящий в престижную ассоциацию Russell Group. Согласно QS World University Rankings 2027, университет занимает 136-е место в мировом рейтинге. Особо сильные позиции он демонстрирует в области геологии, геофизики и наук об окружающей среде.

Развитие партнерства с Университетом Эксетера открывает дополнительные возможности для интеграции казахстанского высшего образования в международное академическое пространство, трансфера передовых образовательных практик и подготовки специалистов, отвечающих стратегическим задачам экономического и технологического развития страны.