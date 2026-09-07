AI+X: в Казахстане апробируют новую модель подготовки специалистов

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, объявленного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, в Казахстане апробируется новая модель подготовки специалистов, объединяющая технологии искусственного интеллекта с профессиональными знаниями в конкретной отрасли. Одним из первых примеров такого подхода стала образовательная программа Artificial Intelligence and Frontier Systems: AI+X, запущенная в Maqsut Narikbayev University (MNU).

Сегодня в MNU состоялось официальное открытие программы. В мероприятии приняли участие Помощник Президента РК Куанышбек Есекеев, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, Председатель правления MNU Талгат Нарикбаев, преподаватели и студенты университета.

В рамках мероприятия участники ознакомились с программой обучения и посетили AI Agentic Lab, где представлены разработки университета в области искусственного интеллекта.

Модель AI+X предполагает сочетание двух компонентов: AI – искусственный интеллект и X – конкретная профессиональная область. Таким образом, студент получает знания в области AI и одновременно осваивает сферу их практического применения – например, финансы, экономику, медицину, право или инженерное дело.

Такой подход отвечает новым требованиям рынка труда. Современным специалистам важно не только уметь пользоваться готовыми AI-инструментами, но и понимать, как создавать и применять решения на основе искусственного интеллекта для конкретных профессиональных задач.

«Перед нами один из первых практических шагов по апробации новой модели подготовки специалистов, способных сочетать глубокие знания в области искусственного интеллекта с пониманием конкретных отраслей. Глава государства поставил задачу превратить Казахстан в полноценную цифровую страну и сформировать экономику, основанную на знаниях и технологиях. Для этого Министерство последовательно развивает AI-образование: во всех вузах внедряются дисциплины по искусственному интеллекту, обновлено более четырех тысяч образовательных программ. Одним из ключевых элементов этой работы является национальная программа AI-Sana, следующие этапы которой ориентированы на AI-агентов, прототипирование, решение отраслевых задач и взаимодействие с бизнесом. Именно поэтому открытие AI Agentic Lab имеет особое значение», – отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Для апробации новых подходов MNU совместно с AI Research University получил статус экспериментальной площадки в сфере высшего образования. Эксперимент рассчитан на три года – с 2026 по 2028 год – и позволяет на практике протестировать модель AI+X, новые форматы образовательного процесса и подходы к подготовке специалистов с учетом быстрого развития технологий.

Программа Artificial Intelligence and Frontier Systems: AI+X реализуется MNU совместно с Seoul Cyber University, а также отечественными технологическими компаниями Shai.pro и Alpha.Tech.Edu. Обучение сочетает подготовку в области искусственного интеллекта с профессиональной специализацией. Студенты изучают программирование, анализ данных, машинное и глубокое обучение, проектирование интеллектуальных систем и разработку AI-решений. Параллельно они выбирают одно из трех направлений: финансы, экономика или бизнес-менеджмент. Обучение проводится на английском языке.

Первый набор на программу составил около 70 студентов.

Практическая подготовка проходит в AI Agentic Lab, где студенты и исследователи разрабатывают агентские AI-системы с использованием современных локальных моделей искусственного интеллекта. Для разработки, обучения и тестирования моделей университет создал собственный GPU-парк производительностью 3 петафлопса.

Апробация AI+X является частью более широкой работы по формированию AI-Enabled University, в которой искусственный интеллект интегрируется не только в образовательные программы, но и в научные исследования, университетскую инфраструктуру и управление.

Таким образом, модель AI+X ориентирована на подготовку специалистов нового типа – профессионалов, которые одновременно понимают технологии искусственного интеллекта и умеют применять их для решения задач конкретной отрасли.

Апробация этой модели позволит казахстанским университетам выработать практические подходы к подготовке кадров для цифровой экономики и дальнейшей технологической трансформации страны.