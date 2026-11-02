Студентки Таразского университета стали чемпионками мира по каратэ-до

С 30 октября по 1 ноября в городе Бангалор (Индия) прошел Чемпионат мира по каратэ-до Шотокан среди спортсменов всех возрастных категорий. На международных соревнованиях студентки Таразского университета имени М.Х.Дулати Гулжанат Кобланды и Мадина Мурат продемонстрировали высокие результаты и завоевали золотые медали.

На чемпионате, собравшем сильнейших спортсменов мира, казахстанские студентки заняли первые места в своих категориях и стали чемпионками мира. Таким образом, они пополнили копилку национальной сборной двумя золотыми медалями, внеся вклад в спортивные достижения Казахстана на международной арене.

Победительницы являются студентками второго курса Таразского университета имени М.Х.Дулати, обучающимися по образовательной программе «Физкультурно-спортивная деятельность в сфере образования» (6В01421). Их успех на международных соревнованиях стал результатом систематических тренировок, упорного труда и высокого уровня спортивного мастерства.

«Участие в чемпионате мира стало для нас большой ответственностью. В ходе подготовки к соревнованиям мы уделяли особое внимание совершенствованию технической и физической подготовки. Этот результат – плод систематических тренировок и поддержки наших тренеров. В дальнейшем мы намерены продолжать выступать на международных соревнованиях и вносить вклад в спортивные достижения нашей страны», – отметила чемпионка мира Мадина Мурат.

Достижения студенток на мировом уровне подчеркивают важность совмещения образовательного процесса и спортивной подготовки в высших учебных заведениях. Кроме того, эта победа способствует раскрытию потенциала молодых спортсменов, популяризации массового спорта среди студенческой молодежи и формированию здорового образа жизни.