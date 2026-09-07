Казахстан и Бельгия расширяют сотрудничество в сфере критически важных металлов

Представители Восточно-Казахстанского технического университета имени Д.Серикбаева, АО «НАК «Казатомпром» и АО «Ульбинский металлургический завод» в ходе рабочего визита в Бельгию изучили современные технологии переработки критически важных металлов и договорились с европейскими компаниями о подготовке технико-экономических обоснований совместных инициатив.

Казахстанская делегация провела переговоры с компаниями Hydrometal S.A. и Campine NV, специализирующимися на переработке цветных, редких и вторичных металлов. Стороны обсудили переработку казахстанского сырья, обмен технологиями и реализацию пилотных проектов. Особое внимание уделено повышению эффективности использования ресурсов и снижению экологической нагрузки производства.

Делегация также приняла участие во Втором международном симпозиуме по циклической гидрометаллургии ICHS 2026 в Мехелене. Форум, организованный под эгидой SOLVOMET при поддержке проектов программы Horizon Europe, объединил более 200 представителей научных центров и промышленных компаний Европы, Азии и Северной Америки.

Одним из поддержавших симпозиум проектов стал TiBeRIUM программы Horizon Europe, участником которого является Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева. На форуме были представлены технологии переработки редкоземельных элементов, лития, кобальта и других критически важных металлов. Основное внимание уделено практическому внедрению принципов циклической гидрометаллургии: повторному использованию реагентов, сокращению расхода воды и энергии и минимизации отходов.

В рамках визита представители ВКТУ обсудили с учеными KU Leuven развитие создаваемого в университете Центра редкоземельных элементов, совместные исследования и подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей.

Сотрудничество университета, Казатомпрома и Ульбинского металлургического завода объединяет научные разработки с конкретными задачами производства. Достигнутые договоренности будут способствовать трансферту технологий, глубокой переработке минерального сырья в Казахстане и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.