Казахстанские ученые вывели новый отечественный сорт картофеля

В Казахстане выведен новый сорт картофеля «Айтхожин». Он отличается высокой урожайностью и устойчивостью к ряду заболеваний. Новый сорт стал результатом совместной работы ученых Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства и Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А.Айтхожина.

Работа по созданию нового сорта проводилась в рамках бюджетной программы 267 «Повышение доступности образования и научных исследований» и проекта программно-целевого финансирования на 2024-2026 годы «Обеспечение устойчивого развития картофелеводства, овощеводства и бахчеводства в Казахстане на основе селекции, семеноводства, биотехнологии и инновационных агротехнологий».

Основной целью исследования было создание нового сорта картофеля, адаптированного к почвенно-климатическим условиям Казахстана, отличающегося высокой урожайностью, устойчивостью к заболеваниям и ценными хозяйственными характеристиками. Для этого традиционные методы селекции сочетались с современными биотехнологическими и молекулярно-генетическими подходами.

В ходе многолетних исследований была проведена комплексная оценка перспективных селекционных материалов картофеля. Изучались их урожайность, сроки созревания, морфологические и товарные характеристики клубней, устойчивость к заболеваниям и другие хозяйственно ценные признаки. В результате был отобран перспективный генотип с комплексом ценных характеристик, который был рекомендован в качестве нового сорта.

Сорт «Айтхожин» относится к группе раннеспелых высокоурожайных сортов. Его урожайность достигает 35,0 тонн с гектара. Клубни желтого цвета, округло-овальной формы, с небольшим количеством мелких глазков. Мякоть желтая, при разрезании не темнеет. Содержание крахмала составляет 14,1-18,3%, витамина С – 21,1-24,3 мг%.

Одной из важных особенностей сорта является устойчивость к вирусу X картофеля (PVX). Кроме того, сорт отличается относительной устойчивостью к альтернариозу и фузариозному увяданию. Эти характеристики повышают его производственный потенциал и создают возможности для выращивания в условиях Казахстана.

При создании нового сорта научные направления двух организаций были взаимно интегрированы. В Казахском научно-исследовательском институте плодоовощеводства проводилась селекционная работа, а в Институте молекулярной биологии и биохимии имени М.А.Айтхожина – молекулярно-генетические исследования. Сочетание различных научных методов позволило провести всестороннее изучение селекционных материалов и детально определить их ценные признаки.

В числе авторов сорта – ученые в области сельскохозяйственных и биологических наук. Среди них Д.С.Шарипова, Ж.А.Токберенова, К.О.Шарипов, О.В.Карпова, М.Ж.Кошмагамбетова, Б.Ж.Сейтмуратов, Е.С.Койбагаров, Р.К.Балгабаева, а также российский ученый-селекционер Е.П.Шанина.

Название «Айтхожин» также имеет особое значение. Оно выбрано в знак уважения к научному наследию выдающегося ученого, академика Мурата Абеновича Айтхожина, внесшего значительный вклад в становление молекулярной биологии в Казахстане.

Одна из авторов нового сорта, докторант третьего курса Института молекулярной биологии и биохимии имени М.А.Айтхожина Меруерт Кошмагамбетова, более 15 лет работает в сфере сельскохозяйственных наук. Ее научные исследования охватывают вопросы селекции картофеля и овощных культур, семеноводства и биотехнологии.

Разработка сорта «Айтхожин» также связана с научным направлением ее докторской диссертации на тему «Ведение первичного семеноводства оздоровленных от заболеваний сортов картофеля на основе инновационных методов».

«Этот сорт – результат совместного труда коллектива ученых, которые на протяжении нескольких лет проводили исследования и искали эффективные решения. Селекционные исследования и молекулярно-генетические работы дополняли друг друга и позволили довести научный результат до конкретного селекционного достижения», – отмечает исследователь.

В настоящее время для ученых следующий важный этап – представить сорт «Айтхожин» на государственное сортоиспытание и провести необходимые процедуры для его правовой охраны в качестве селекционного достижения. Следующая стратегическая задача – внедрение нового отечественного сорта в производство, обеспечение отечественных семеноводческих хозяйств высококачественным исходным семенным материалом и создание научной основы для устойчивого развития отечественного картофелеводства.