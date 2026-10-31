Академия гражданской авиации начинает новое партнерство с Emirates Aviation University

Делегация во главе с Председателем правления – ректором Академии гражданской авиации Даулетом Мамековым провела встречу с вице-канцлером Emirates Aviation University, профессором, доктором Ахмадом Аль Али в Объединенных Арабских Эмиратах. Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в ОАЭ Рауан Жумабек.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и обсудили приоритетные направления и перспективы развития сотрудничества в сфере авиационного образования и науки. В своем слове ректор подчеркнул стратегическое значение развития гражданской авиации для Казахстана, отметив важность укрепления международного сотрудничества и обмена передовым опытом в этой области. В этой связи было отмечено, что партнерство с Emirates Aviation University открывает новые возможности для обмена академическим опытом, совершенствования образовательных программ и развития научно-исследовательской деятельности.

«Наша цель – не ограничиваться подписанием меморандума, а выстроить партнерство, ориентированное на достижение конкретных результатов для обоих учебных заведений и открывающее новые возможности для студентов, преподавателей и исследователей», – отметил Даулет Мамеков.

В свою очередь, профессор, доктор Ахмад Аль Али поблагодарил казахстанскую делегацию за визит и подтвердил заинтересованность в развитии долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Он подчеркнул важность международного академического взаимодействия, обмена передовым опытом, а также объединения образовательного и научного потенциала двух университетов.

Особое внимание стороны уделили вопросам практико-ориентированной подготовки специалистов для авиационной отрасли, развитию профессиональных компетенций студентов и расширению возможностей для получения международного академического и профессионального опыта. В числе приоритетных направлений сотрудничества определены развитие академической мобильности студентов и преподавателей, разработка совместных образовательных программ и профильных курсов, повышение квалификации авиационных специалистов, а также проведение совместных научных исследований в области современных авиационных технологий.

Подписание меморандума стало важным шагом на пути укрепления международных связей между образовательными учреждениями Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны выразили уверенность, что достигнутые договоренности станут основой для реализации совместных инициатив, повышения качества авиационного образования и подготовки квалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям отрасли.

В завершение встречи стороны договорились продолжить диалог и провести ответную встречу в Казахстане в марте 2027 года. Планируемые встречи в Астане и Алматы станут следующим этапом развития партнерства, позволят детально обсудить направления взаимодействия и разработать совместные образовательные и научные инициативы.