В Караганде обсудили трансформацию IT-образования в эпоху искусственного интеллекта

В Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова состоялся республиканский научно-методический семинар «AI-native трансформация: технологии и новые компетенции». Мероприятие прошло в рамках выездного заседания Учебно-методического объединения Республиканского учебно-методического совета по направлениям «Информационно-коммуникационные технологии» и «Информационная безопасность». В работе семинара приняли участие представители государственных органов, высших учебных заведений, IT-компаний и промышленных предприятий.

Участников семинара поздравил председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Ержан Әмірбекұлы. С приветствием к участникам также обратилась Председатель правления – ректор университета Сауле Сагинтаева.

Программа мероприятия включала пленарное заседание, экспертную сессию и три тематические секции. В ходе заседания ректор Qazaq AI Research University Сапар Токсанов представил доклад о новых подходах к подготовке специалистов в эпоху искусственного интеллекта. Представитель Агентства РК по финансовому мониторингу Меруерт Саттыбаева рассмотрела возможности внедрения специализированной образовательной программы Minor по экономическим расследованиям в сфере цифровизации и IT-технологий.

В экспертной сессии «IT-образование 2027-2030: новые компетенции и трансформация образовательных программ» приняли участие представители SAP, ERP, KZ-CERT, Astana Hub, Qarmet и Казахстанской ассоциации по кибербезопасности. Основное внимание было уделено актуализации образовательных программ, требованиям рынка труда и усилению практической подготовки студентов.

Работа семинара продолжилась по трем тематическим направлениям: «Enterprise AI: интеллектуальные корпоративные системы и AI-агенты», «Physical AI и интеллектуальное производство», «Кибербезопасность AI-native систем». Участники обсудили применение искусственного интеллекта в промышленности, автоматизацию бизнес-процессов, развитие робототехники и обеспечение информационной безопасности.

В рамках мероприятия также состоялась выставка инновационных проектов карагандинских вузов в области искусственного интеллекта. Карагандинский индустриальный университет представил разработки AI Syllabus, SolarAI и KarIU Smart Bots.

По итогам семинара участники обсудили предложения по обновлению образовательных программ IT-направлений на 2027-2030 годы, внедрению новых дисциплин и модулей, а также расширению сотрудничества вузов с индустриальными партнерами.