В Abai University подвели итоги экологической недели, организованной в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», реализуемой по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В мероприятиях приняли участие около 10 тысяч студентов университета, которые внесли свой вклад в охрану окружающей среды и поддержание чистоты.

В Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что обеспечение безопасности, комфорта и благоустроенности городов должно стать одной из важных государственных задач. По его словам, это требование полностью соответствует основным принципам общенациональной инициативы «Таза Қазақстан».

Экологическая неделя была направлена на формирование у молодого поколения патриотизма, гражданской ответственности и экологической культуры. Кроме того, инициатива призвана повысить общественную активность студентов, объединить их вокруг общего дела и популяризировать здоровый образ жизни.

Проректор по социальному развитию университета Максат Жакау, отметив значимость инициативы, подчеркнул, что она созвучна ценностям новой Конституции, направленным на формирование безопасного и чистого общества.

– Акция «Таза Қазақстан» по инициативе Главы государства проводится на протяжении всего года. Прежде всего, она призывает каждого из нас бережно относиться к окружающей среде и уважать природу. Экологическая неделя охватила все факультеты университета. В заключительном мероприятии сегодня приняли участие студенты пяти факультетов. Благодаря таким инициативам обучающиеся наряду с профессиональными знаниями формируют в стенах университета патриотическую позицию и гражданскую ответственность, – отметил проректор.

Экологическая неделя, приуроченная ко Дню Республики, проходила во всех кампусах университета до 30 октября. Отметим, что субботники и экологические мероприятия в поддержку общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» будут продолжены. Работа по охране окружающей среды и формированию экологической культуры в университете будет вестись на системной основе в течение всего года.