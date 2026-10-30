В Алматы проходит международная конференция Tolyq adam-2026

30 октября на базе Almaty Management University начала работу международная конференция Tolyq adam-2026 на тему «Университет будущего как среда становления целостной личности: наследие Великой степи и современные решения». В международной конференции принимают участие ученые, философы, историки и эксперты в сфере высшего образования из Казахстана, Канады, Франции, Швейцарии, Великобритании, США, Гонконга, Индии и Кыргызстана.

Основная цель мероприятия – обсудить вопросы формирования гармонично развитой личности, сочетающей профессиональные знания с нравственными ценностями, критическим мышлением и социальной ответственностью, через интеграцию интеллектуального наследия Великой степи, в том числе философии Абая, в современную систему высшего образования.

В своем выступлении заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Акерке Абылайхан подчеркнула особую роль университета в формировании личности.

«Задача университета заключается не только в предоставлении качественного образования, но и в воспитании ответственных, социально зрелых личностей, придерживающихся высоких нравственных ценностей. Интеллектуальное развитие должно сопровождаться эмоциональным и личностным становлением человека. Один из важнейших заветов философии Абая – сделать любовь к человечеству своим жизненным принципом. Его идеи не утратили актуальности и сегодня. Цель образования – сформировать не просто всесторонне образованного и профессионально компетентного специалиста, но и ответственного, нравственного человека», – отметила она.

Эти принципы лежат в основе образовательной программы Tolyq Adam, реализуемой в AlmaU с 2023 года. Программа объединяет философское наследие Абая с современными образовательными методиками, рассматривая интеллектуальное, профессиональное и личностное развитие человека как единый процесс.

В 2026 году программа Tolyq Adam стала победителем международной премии Times Higher Education Awards Asia в номинации «Teaching and Learning Strategy of the Year». AlmaU стал первым университетом Центральной Азии, удостоенным этой награды.

Президент AlmaU Асылбек Кожахметов, говоря о значении международного признания, отметил потенциал Казахстана в глобальном образовательном пространстве.

«На протяжении многих лет мы учились у лучших университетов мира. Сегодня я уверен, что Казахстан также способен вносить свой вклад в формирование глобальных образовательных приоритетов, предлагая новые идеи и уникальные решения», – подчеркнул он.

В ходе конференции профессор Университета Торонто Джу-Юп Ли, исследователь истории Центральной Евразии и тюрко-монгольского мира, рассказал об историческом опыте кочевых обществ и их особенностях в контексте формирования личности.

«Кочевники были всесторонне развитыми людьми, владевшими различными навыками – от военного дела и охоты до животноводства и ремесленничества. Постоянное накопление практического опыта, дисциплина и непрерывное обучение способствовали совершенствованию их профессионального мастерства и развитию критического мышления. Кроме того, это учило их эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Единство сильных лидеров и их последователей способствовало становлению казахского народа как нации, позволив ему на протяжении веков сохранять свою самобытность и независимость», – отметил профессор.

В рамках конференции также состоялась презентация книги «Tolyq adam: A University model for whole-person education – conceptual foundations, methodology, evidence and implementation». Авторами издания выступили доктор Айжан Сапаргалиева, доктор Альмира Табаева, Мария Шмидт, доктор Меруерт Сейдуманова и кандидат медицинских наук Шолпан Сагатова.

31 октября конференция продолжится в формате мастер-классов и практических семинаров. Участники обсудят ценностно-ориентированное образование, методологию Tolyq adam, применение искусственного интеллекта в образовательном процессе и вопросы всестороннего развития личности. Особое внимание будет уделено развитию международного академического сотрудничества и внедрению современных образовательных подходов в университетскую практику.

Международная конференция Tolyq adam-2026 стала площадкой для международного обмена научными и практическими идеями, направленного на интеграцию национального интеллектуального наследия и современных образовательных практик, а также развитие научно-методологических основ формирования целостной личности в системе высшего образования.