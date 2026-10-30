30 октября в Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан начала работу Международная научно-практическая конференция «Вклад микробиологии и вирусологии в развитие биотехнологии и обеспечение биобезопасности». Научное мероприятие посвящено обсуждению современных достижений фундаментальных и прикладных исследований, укреплению международного научного сотрудничества и определению новых возможностей практического внедрения инновационных разработок в области биотехнологии.

Международная конференция приурочена к двум знаменательным юбилеям – 70-летию Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, одной из ведущих научных организаций Казахстана в области микробиологии, вирусологии, биотехнологии и биологической безопасности, а также 75-летию выдающегося казахстанского ученого Аманкелди Курбановича Саданова – доктора биологических наук, профессора, академика, заслуженного деятеля Казахстана, дважды лауреата Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники, кавалера орденов «Құрмет» и «Парасат».

По случаю знаменательных юбилеев поступили поздравительные письма от государственных органов и регионов страны. В частности, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров, а также акиматы пяти областей направили свои поздравления, отметив значительный вклад научной организации и академика в развитие отечественной микробиологии и вирусологии, внедрение научных достижений в производство и подготовку высококвалифицированных научных кадров.

Выступая на конференции, президент Национальной академии наук Республики Казахстан Ахылбек Куришбаев отметил выдающийся вклад академика Аманкелди Саданова в развитие отечественной биологической науки, подчеркнув, что главная ценность его научных достижений заключается в успешном объединении исследовательской деятельности с реальным производством.

«Самое главное – Аманкелди Курбанович сумел объединить науку и производство», – подчеркнул президент Академии. По его словам, более 1200 научных трудов ученого, свыше 180 патентов и созданная им научная школа внесли значительный вклад в развитие отечественной биотехнологии. Ахылбек Куришбаев также акцентировал внимание на необходимости совершенствования механизмов государственной поддержки науки, модернизации исследовательской инфраструктуры, подготовки высококвалифицированных научных кадров и широкого внедрения технологий искусственного интеллекта в научную деятельность для дальнейшего развития подобных результативных научных школ.

Конференция направлена на развитие профессионального диалога между представителями государственных органов, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, международных научных центров и бизнес-сообщества. На международной научной площадке обсуждались современные достижения микробиологии и вирусологии, приоритетные направления биотехнологических исследований, а также значение научно обоснованных подходов к обеспечению биологической безопасности.

В ходе международного мероприятия особое внимание было уделено укреплению взаимосвязи между фундаментальными научными исследованиями и прикладными разработками, внедрению инновационных биотехнологий в производство, коммерциализации результатов научной деятельности и расширению взаимодействия между наукой и бизнесом. Эти направления имеют важное значение не только для повышения результативности научных исследований, но и для укрепления научно-технологического потенциала отечественной биотехнологической отрасли.

В ходе торжественного мероприятия ученые в области микробиологии и вирусологии были награждены юбилейными нагрудными знаками Национальной академии наук Республики Казахстан, посвященными ее 80-летию, а также ведомственными наградами Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Проведение международной конференции на площадке Национальной академии наук имеет особое значение для развития стратегических направлений отечественной науки, укрепления взаимодействия между научными организациями и расширения международных исследовательских связей. Совместные усилия научного сообщества направлены на развитие перспективных исследований в области биотехнологии, научное обеспечение биологической безопасности и укрепление научно-технологического потенциала Казахстана.